El laberinto de Bernardo Silva

A lo largo de esta última temporada, Deco ha dado la misma respuesta a todos los agentes e intermediarios que han contactado con él para ofrecerle algún centrocampista, ya fuera un mediocentro o un jugador de perfil más ofensivo: el Barça está muy bien servido en la zona ancha, por lo que difícilmente haría algún tipo de incorporación, porque esta estaría supeditada al efecto dominó provocado por la salida de varias piezas. Este escenario, en principio, no está ni previsto ni programado.

Paralelamente a ello, desde hacía muchos meses, en varios estamentos del club (desde la presidencia hasta la comisión deportiva, pasando por la secretaría técnica), se tenía conocimiento de que Bernardo Silva quería vestirse de blaugrana. Es más, esta es una promesa que le hizo su agente, Jorge Mendes, que se puso manos a la obra para cumplirla. Primero, fue a limar las asperezas internas que siempre han existido y siguen existiendo con relación a su incorporación. Hay algunas voces que consideran que la época para que Bernardo Silva llegara al Barça ya ha pasado.

Guardiola se abraza a Bernardo Silva / 'X'

Y, en segundo lugar, el superagete aceleró las salidas de sus jugadores, algo que, a diferencia de otros, sí sabe gestionar. En el centro de ello está Marc Casadó, que forma parte de su cartera y a quien está intentando llevar al Mónaco, un club donde Mendes dialoga directamente con sus propietarios y donde ya ha colocado en el banquillo a Filipe Luís, que viene de hacer un extraordinario trabajo en el Flamengo, donde lo ganó todo, incluida la Copa Libertadores de América.

Hay una segunda operación, esta más compleja. El club no vería con malos ojos desprenderse de Balde, que no está cumpliendo las expectativas internas con relación a su crecimiento.

Mensaje sin rodeos a Bernardo Silva

En medio de este trajín, Jorge Mendes logró convencer al Barça de que incluyera a Bernardo Silva en su proyecto deportivo. Y se tejió un acuerdo salarial.

Por mucho ruido externo del lobby mediático guardiolista, entusiasmado por el fichaje, en un nivel de intensidad comparable al ocurrido en su día con Gündogan, el club no ha cambiado el rol deportivo reservado a Bernardo. Este no es otro que luchar por los minutos. A diferencia de lo que le ha ocurrido en el City de Pep, en el Barça de Hansi no llegaría como una ‘vaca sagrada’. Es más, Anthony Gordon, un fichaje que lleva el sello de Deco, tiene muchísimas más posibilidades de contar con minutos de calidad que él.

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

Este Barça siempre va de cara. Y le ha trasladado a Bernardo Silva cuál sería su rol. Entonces, quien ha empezado a dudar es el internacional portugués, que, con 32 años (los cumplirá en agosto), se ve aún como un futbolista top, capaz de jugarlo todo, como estaba haciendo hasta ahora.

Es el propio jugador quien ha abierto un período de reflexión durante su participación en el Mundial 2026 para definir qué camino va a tomar. El sueño de jugar en el Spotify Camp Nou puede materializarse en una situación deportiva que no preveía.

La puerta del Barça, que ahora se centra en la operación salida a la espera de lo que va a ocurrir con el ‘9’, sigue abierta. Y Jorge Mendes trabajará escenarios secundarios para el exquisito centrocampista zurdo. El Atleti ya se ha movido. Curioso sería, al final, cambiar a Guardiola por el Cholo. Julián Álvarez lo hizo y ahora está loco por irse. Está hastiado y quiere volver a disfrutar y ser feliz con el balón.