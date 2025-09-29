Kvarastskhelia centra la preocupación en el PSG

Khvicha Kvaratskhelia fue uno de los dos jugadores que se marchó lesionado del último partido de la Ligue1 del PSG ante el Auxerre. Su estado físico es preocupante de cara al encuentro ante el Barça del miércoles en Montjuïc, mientras que con Vitinha existe más optimismo, según informa 'Le Parisien'.

La carga de partidos acumulados con apenas dos semanas de descanso entre el Mundial de Clubes y el inicio de la temporada está pasando factura en el cuadro galo. El equipo viajará a Barcelona con bajas muy sensibles como son las de Dembélé, Marquinhos y Doué, a las que se puede unir Kvaratskhelia.

Aunque Luis Enrique es reticente a dar pistas sobre la situación de sus lesionados, en Francia consideran que el delantero georgiano lo tiene bastante crudo para medirse al cuadro barcelonista.

En cambio, Vitinha pidió el cambio por precaución al notar una pequeña molestia y todo apunta a que la lesión no ha ido a más. El centrocampista portugués es básico para Luis Enrique y los indicios señalan que estará sobre el terreno de juego del olímpico barcelonés. Algo que no se puede decir de Kvaratskhelia.

Sin dar pistas

De todos modos, Lucho esconderá sus cartas hasta el último momento y es probable que viajen todos los 'tocados' para que Hansi Flick tenga cuanto menos información posible sobre sus planes o probable alineación.

Luis Enrique dando órdenes en el paritdo del PSG Frente al Auxerre / AP

Vitinha probablemente jugará, al igual que Fabián Ruiz. El andaluz llega cargado de todos los partidos acumulados, aunque descansó frente al Auxerre y sería muy difícil no verlo con la camiseta del PSG en Barcelona.

El campeón de Europa empezó bien la defensa del título con un 4-0 ante el Atalanta, por lo que llega sin un agobio clasificatorio excesivo. Luis Enrique podría dosificar esfuerzos en uno de los partidos más exigentes de esta primera fase de la Champions, aunque no renunciará a los cracks que estén disponibles. Una victoria en Barcelona sería dar un golpe sobre la mesa muy importante.

El entrenador asturiano debe ir con más cuidado que nunca con el físico de sus jugadores para evitar una plaga de lesiones aún mayor. El Mundial de Clubes se está acusando en este inicio de temporada y las rotaciones son obligadas, así como medir los minutos que cada jugador debe estar sobre el terreno de juego.