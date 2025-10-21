El 'Kun' Agüero habla de la salida de Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez sigue generando debate. El delantero argentino vive altibajos en el Atlético y hay un interés creciente del Barça por el futbolista para reforzar su ataque en verano tras la más que posible salida de Lewandowski. El 'Kun' Agüero, que jugó tanto en Barça como Atlético, habló de la salida de Julián: "El Atlético de Madrid debería disfrutar de tenerlo de su lado, y los hinchas también. No especularía sobre futuros fichajes; creo que este es el momento de disfrutar de sus logros con el Atlético". aseguró.

Para Agüero, Julián Álvarez es hoy por hoy uno de los delanteros más diferenciales del mercado por su estilo de juego: "Lo que ha logrado Julián es asombroso. Un jugador con la capacidad de moverse por toda la cancha, demuestra un enorme nivel de sacrificio y talento. Es un atacante muy completo y con muchísima calidad".

Julián Álvarez nunca ha querido hablar abiertamente de su futuro aunque es consciente de que su tasación va en augmento desde que fichó por el Atlético de Madrid. Desde su entorno, sí han deslizado la posibilidad de algún movimiento tras su segundo año como colchonero y no ven con malos ojos la opción de poder jugar en el Barça en algún momento de su carrera. Otros equipos como el PSG también le están siguiendo de cerca y se han informado con su entorno.

El Atlético de Madrid pagó 75 millones de euros por su traspaso al Manchester City y su tasación está ahora en los 100 millones. Su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros y en el Atlético han deslizado que no negociarían por menos de 200 millones, pero lo más probable es que la operación pudiera salir adelante con un precio de 150 millones, cifras muy altas para el Barça salvo que hubiese algún jugador de por medio para intentar abaratar el fichaje.