El Kun Agüero, exfutbolista, da la clave del encaje de Julián Álvarez en el Barça: "Es un comodín ofensivo"

El nombre del día es Julián Álvarez, se pronunció en público y dejó claro que hay una incomodidad en el Atlético de Madrid y que una vez hablado con el club, creen que la mejor solución es un traspaso.

El exfutbolista de Barça y Atlético, 'Kun' Agüero explicó en el canal 'Jijantes', como ve su integración en el Barça. "Julián encajaría en muchos clubes, pero en el Barça encajaría de forma espectacular por su forma de jugar. Es un jugadorazo, un futbolista que juega en cualquier lado y es ofensivamente completo", valoró el exdelantero argentino sobre la posibilidad de ver a su compatriota vestido de azulgrana. "Es bueno tener jugadores así. Es un jugador ofensivo, extremo, delantero, mediapunta... Tienes un comodín, lo puedes utilizar cuando otros se lesionan", añadió el Kun durante su intervención en el canal 'Jijantes'.

El exfutbolista también quiso analizar la postura del delantero a la hora de buscar una salida de su actual equipo. "El club no lo va a decir y no queda otra que el jugador es sincero, trata de ser honesto. Dice que se juntó con el club y vieron que lo mejor es hacer una transferencia", apuntó Agüero, dejando claro que "no tiene nada de malo" que haya hablado abiertamente de la situación, puesto que "a ningún club le conviene decir que van a transferir a un jugador".

Sobre las dificultades contractuales para forzar este movimiento, el argentino recordó quién tiene la sartén por el mango en estas negociaciones. "Con esa cláusula la decisión es del club. El club tomará la decisión de venderte o no, y él, siendo honesto, lo terminó diciendo, y lo mejor es eso", comentó.

Para Agüero, retener a un futbolista en contra de su voluntad es perjudicial para todas las partes implicadas. "Es muy difícil. Cuando un jugador no está contento, cada club toma la postura que quiera tomar y el jugador termina perdiendo", reflexionó. "Si yo soy el club y un jugador no está contento por la ciudad o por lo que sea, se siente mal con sus compañeros, con el entrenador o con un dirigente... si no está cómodo, lo mejor es buscar una solución y venderlo. No vas a tener todo el año a un jugador con mala cara, con mala onda. Si no está cómodo, el club tiene que ayudarlo, para mí así es como funciona", argumentó de forma tajante.

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Finalmente, el exazulgrana quiso despejar las dudas sobre la viabilidad económica de una operación de este calibre para la entidad catalana. "Obviamente no puede pagar 120, 200 o 300 millones, pero llegan a acuerdos de pagar un poco cada año. El Barça puede pagarlo a cinco años, a seis años, y con eso lo va a terminar de pagar", explicó el exdelantero, concluyendo que "ningún club paga 150 millones de golpe, casi que ni 10 ni 20, siempre pagan en cuotas".