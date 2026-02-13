El Kun Agüero da la clave para la remontada en el Camp Nou en Copa: "Si se ilumina Lamine, ya está"

Viernes de resaca agria tras la derrota contundente del Barça en el Metropolitano a manos del Atlético de Madrid, que más allá de los goles, le salió todo de cara durante los 90 minutos de juego: acierto ante la portería, pasividad y falta de efectividad azulgrana inaudita, decisiones arbitrales...

Lo cierto es que si los de Flick quieren estar en la final de La Cartuja, el Camp Nou deberá apretar para alentar a una plantilla que quedó realmente tocada tras su peor partido con el alemán en el banquillo. Por suerte, en la vuelta ya podrá contar con piezas clave del '11', como Raphinha o Pedri.

No obstante, la verdadera razón de la potencial remontada podría estar en el jugador más determinante de la plantilla, Lamine Yamal. Así lo ha asegurado el Kun Agüero, exjugador del Barça durante un breve tramo de tiempo por culpa de la arritmia cardíaca que le obligó a colgar las botas antes de lo que le habría gustado.

El argentino centra el quid de la cuestión en el joven canterano: "Todo se puede. Si Lamine se ilumina, ya está", señala el exdelantero en una charla con Gerard Romero en el programa 'Fan Zone' de 3Cat. También ha servido para conocer un poco más sobre el impacto del '10' del Barça en una persona que había perdido el interés por el fútbol, seguramente desquiciado debido a su problema de salud: "La verdad es que no venía mirado mucho fútbol, pero desde que Lamine empezó a estar bien, me dio ganas de volver a verlo", señala el Kun.

El 'Kun' Agüero durante su presentación con el Barça. / SPORT

Este es precisamente el motivo por el que muchos pedían que el Balón de Oro entregado a Dembélé debía ir al jugador de 18 años, ya que transmite esa sensación de que todo puede pasar cuando entra en contacto con el balón. Se trata de un genio que solamente unos pocos futbolistas han sido capaces de explotar estos últimos años, como Ronaldinho, Neymar o el propio Messi.

"Uno quiere ver qué es lo que va a hacer", indica el icono del Manchester City, que antes pasó por el Atlético y se convirtió en uno de los emblemas colchoneros junto con Diego Forlán, antes de dar el salto a la Premier League. Pese a que tan solo estuvo unos meses en Barcelona, reconoce que conectó muy bien con la ciudad y con el club, incluso más que con Madrid: "Me gusta mucho Lamine, pero (además) me encariñé mucho con el Barça", reconoce.

Las remontadas no son un extraño en casa azulgrana, hogar de la más grande de los últimos años en el fútbol internacional, cuando el Barça de la MSN y Luis Enrique ganó por 6 a 1 al PSG en la Champions de 2017. Quizás haya que encomendarse al espíritu de Sergi Roberto para tumbar al Cholo y su propuesta defensiva el próximo 3 de marzo.

Además, y por último, este Barça no le hace ascos a sobreponerse al resultado inicial, pues con Hansi en el banquillo ya son 18 las ocasiones en las que ha empezado por debajo en el marcador y ha terminado dándole al vuelta a la tortilla y llevándose los tres puntos, una eliminatoria e incluso algún que otro título. Tocará confiar, otra vez.