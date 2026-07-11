El Kun Agüero: "Claro que creo que Julián puede seguir en el Atleti"

El futuro de Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes enigmas del mercado. La posición del argentino, con sus declaraciones, tampoco ha terminado de acelerar su salida del Atlético. Julián dijo que su sueño pasaba por salir del Atlético y unos días después apuntó que nada había cambiado pero que no haría más declaraciones sobre el asunto.

Sergio Agüero ha analizado su caso en una entrevista concedida a Onda Cero, donde defendió que el Atlético debe valorar el estado del futbolista antes de tomar una decisión. "Julián Álvarez fue muy honesto y quizás eso enoja a la gente, a mí me pasó en el Atleti", explicó el Kun, comparando la situación del delantero con su propia experiencia durante su etapa como jugador rojiblanco.

Agüero considera que la continuidad del argentino en el Metropolitano todavía es una posibilidad, aunque cree que será necesario hablar para reconducir la situación. "Claro que creo que puede seguir en el Atleti, con una charla se pueden arreglar las cosas, pero también hay que ver cómo está él", afirmó.

Las negociaciones con el Atlético

La pausa en las conversaciones responde a una cuestión de estrategia. El Barça es consciente de que el Atlético no abrirá la puerta a uno de sus jugadores franquicia si antes no tiene atado un sustituto de nivel para Julián Álvarez.

En este contexto, el club azulgrana ha decidido no precipitar los movimientos y dar margen al conjunto rojiblanco para que explore alternativas en el mercado. La hoja de ruta pasa por llegar al escenario posterior al Mundial con una negociación más madura y con más posibilidades de desbloqueo.

La planificación económica del Barça tampoco ha cambiado. El club mantiene la intención de presentar una propuesta que rondará los 100 millones de euros una vez concluya el Mundial. La entidad considera que esa cantidad representa el máximo esfuerzo que puede asumir y entiende que responde al valor del futbolista y a las necesidades económicas del Atlético de Madrid. En ningún caso contempla elevar la oferta hasta los 150 millones.