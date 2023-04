Kucharski, ex agente de Lewandowski, nuevamente a la carga: "Se comporta como el rey de Polonia"

El futbolista polaco puso en manos de su abogado un asunto que hace tiempo que está en los tribunales, y que comporta chantaje, violación del secreto profesional y de la protección de datos personales del jugador El abogado del polaco, Tomasz Siemiątkowski, asegura que Kucharski "amenazó con destruir la imagen de Anna y Robert Lewandowski y está implementando su plan", en el contexto de unas declaraciones recientes del ex agente a una televisión polaca

Robert Lewandowski y su esposa, Anna Lewandowska, siguen pendientes del juicio con el ex agente del jugador, el también ex futbolista Cezary Kucharski. El asunto, que está puesto en manos de su abogado, Tomasz Siemiątkowski, y en trámites tribunales, comporta principios de chantaje, violación del secreto profesional y de la protección de datos personales del jugador.

En una entrevista reciente para Onet Sports Review, Kucharski aseguraba que "la imagen mediática que muestran ella [Anna] y su esposo [Robert] es un trabajo minucioso de especialistas en relaciones públicas. Ya se notaba en su comportamiento, que creían profundamente que eran rey y reina, y trataban a las personas casi como sujetos u objetos, incluyéndome a mí. Alguien se lo venía diciendo desde hace muchos años, y luego quedó recogido en forma de un estrategia que tenía comportarse como un gobernante, como el rey de Polonia", sentenciaba.

Además, dejaba claro que no tiene miedo al proceso judicial. "Él [Robert Lewandowski] puede pensar que bajo la influencia de Siemiątkowski y la oficina del fiscal del estado PiS, y su trato con ellos, me asustaré y lo dejaré ir".

Después de estas palabras ante los medios, Siemiątkowski salió a la defensa del polaco, tachando al ex agente de "víctima política". "Hacerse víctima política pretende desviar la atención del hecho de que está acusado de chantaje y su implementación mediante la divulgación de documentos confidenciales para dañar su imagen". Según el abogado, Kucharski miente. Dice que las palabras sobre "las supuestas reticencias de los compañeros hacia Lewandowski en la cancha durante los entrenamientos durante el Mundial de Qatar" fueron mentira.

También acusa a Kucharski de "usar un correo electrónico a un periodista alemán con documentación amparada por el secreto profesional, es decir, la obligación de confidencialidad".

El abogado solicitó la confidencialidad del juicio pendiente

El juicio entre ambas partes mantiene la confidencialidad, aunque hay una excepción en el secreto del proceso: las grabaciones de conversaciones entre Kucharski y Lewandowski; estas serán reveladas. El abogado explica que "no tenemos nada que ocultar sobre los hechos, pero las emociones y las vivencias son una parte tan sensible que deben cerrarse en el ámbito de la intimidad. La escucha de las grabaciones se realizará sin la presencia de las víctimas. No es un problema, porque no vulnera la delicada esfera que queremos proteger”, añadía.

En este sentido, Siemiątkowski defiende que "Kucharski quiere que sea un reality show que cubra la vida privada de Robert Lewandowski y su familia. Esto se evidencia en su comportamiento actual, cuando publica y cuenta completamente todo lo que sabe, manipulando los hechos. Por eso no queremos que el juicio se convierta en un reality show. ¿Cómo debe sentirse la familia? Hay límites a la privacidad. No queremos que esto se discuta en público, sino que se dé en la relación entre víctima, imputado y tribunal".

A Kucharski, pues, se le acusa de chantaje, de violación del secreto profesional y de violación de la disposición sobre protección de datos personales al enviar los documentos financieros de Anna y Robert Lewandowski a un periodista alemán. "El señor Kucharski está desesperado porque sabe que está en una posición muy difícil, porque puede ser considerado un delator, un mentiroso y un chantajista", decía el abogado del jugador.

El final del juicio está previsto para el mes de junio. Por decisión judicial, el día será secreto. "Intentaremos demostrar que el Sr. Kucharski es un mentiroso, un chantajista y un delator, y estamos seguros de que lo será. En nuestra opinión, la prueba es clara y el propósito del juicio es establecer la verdad. Hoy, el acusado trata de tapar los hechos que le incomodan con mentiras y actividad mediática, pero al final habrá un veredicto, aunque no reparará muchos de los daños causados", concluía.