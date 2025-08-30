Kubala: las razones de un olvido injusto en los ránkings históricos

El paso del tiempo en el fútbol y en la vida erosiona numerosos recuerdos y deja atrás momentos de gloria y leyendas que en su momento parecían eternas e imborrables. En la memoria colectiva del barcelonismo Kubala siempre estará entre los mejores pero a nivel internacional no mantiene esta consideración. La estatua situada en la explanada del Spotify Camp Nou es un homenaje más que merecido para un mito indiscutible del Barça.

En el año del 'Centenari ' (1999) el club blaugrana escogió a Kubala como el mejor futbolista del Barça de todos los tiempos. 25 años después solo la irrupción incontestable de Messi ha superado al gran Laszi.

Venerado en el Barça, olvidado a nivel internacional

Mitos como Cruyff, Ronaldinho, Samitier, César o los más recientes Xavi e Iniesta están un peldaño por debajo del crack húngaro. Kubala jugó en el Barça entre 1950 y 1961 y en las siguientes décadas había consenso en considerar a Laszi a la misma altura que Di Stéfano entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. El blaugrana y el madridista fueron los dos grandes genios del fútbol en la década de los 50 hasta la aparición estelar de Pelé.

Kubala tiene una estatua merecida en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Kubala revolucionó el Barça y el fútbol español con unos detalles técnicos hasta entonces desconocidos. Su genialidad marcó una época y le convirtió en un Dios para la afición blaugrana que vibró al son que marcó este astro húngaro.

Nadie discute que el argentino es uno de los más grandes de todos los tiempos pero la pregunta que cabe hacerse es porqué Kubala no ha mantenido este estatus y se ha caído de todos los ránkings históricos. La IFFHS lo situó en la posición 32 de los mejores jugadores del sioglo XX mientras que di stéfano era el cuarto. Un cuarto de siglo después Kubala ha desaparecido de los ránings que clasifican los futbolistas más destacados de la historia del deporte rey

Kubala y Ferdinand Daucik, en el año 1951 / Archivo

Laszi Kubala es el cuarto máximo goleador de la historia blaugrana tras Messi, Luis Suárez y César. El húngaro jugó 361 partidos y anotó 288 goles. Si solo contabilizamos los partidos oficiales las cifras descienden ligeramente ya que el húngaro anotó 194 goles en los 256 partidos de competición que disputó en las once temporadas que vistió de blaugrana.

En este período Kubala ganó 4 Ligas, 5 Copas de España, 2 Copas Eva Duarte y 1 Copa Latina. Son estadísticas notables que no hacen justicia a su importancia histórica.

Kubala jugó con sus compatriotas Kocsis y Czibor en el Barça / Archivo

Para poder contrastar esta sensación SPORT ha contactado con tres historiadoreses de prestigio intachable que nos dan sus claves para entender las razones de este hecho. Nos hemos puesto en contacto con Frederic Porta, Ángel Iturriaga y Josep Bobé.

"El fenómeno Kubala en la Barcelona de los 50 es irrepetible"

Frederic Porta, autor de libros tan recomendables como "El Clásico", "Barça Olvidado" o "Barça Inédito", nos ayuda a situar en su justa dimensión la figura de Kubala: "El fenómeno social que significó Laszi Kubala en la Barcelona de la década de los 50 es imposible de repetir. Ni siquiera Messi lo ha logrado. Lo que impactó aquel jugador tan portentoso en lo físico, rubio y técnica colosal en una sociedad deprimida por la posguerra traspasó todo lo inimaginable. Kubala fue mucho más que un jugador de fútbol, el fenómeno Laszi era sobrenatural".

Dos mitos como samitier y Kubala con Nicolau Casaus en medio / Archivo

El mito Kubala se ha mantenido con el paso de los años gracias a la tradición oral aunque a nivel internacional su legado se ha perdido. Porta lo explica así: "Hay consenso en considerar a Messi, Maradona, Pelé y Di Stéfano como los cuatro más grandes de la historia y los que van detrás van variando dependiendo de las circunstancias. En el caso de Kubala creo que le penaliza no haber podido destacar en un Mundial y las numerosas lesiones que sufrió. Dicho esto la mejor versión del húngaro está al nivel de los mejores de la historia".

"Kubala no tenía nada que envidiarle técnicamente a otro gran crack como Di Stéfano"

Ángel Iturriaga es otro estudioso de la historia del fútbol que nos ha regalado obras como "Paulino, el primer crack de la historia del Barça" o "El estilo del Barça". El profesor de la Universidad Internacional de La Rioja apunta que "hace dos o tres décadas era normal situar a Di Stéfano y Kubala en el mismo nivel pero con el paso de los años el peso de las primeras 5 Copas de Europa del Real Madrid y el relato madridista han dejado a Kubala fuera de la ecuación".

Kubala era un genio / Archivo

Iturriaga entiende que "los que vieron jugar a Di Stéfano y Kubala coinciden en que el húngaro era más creativo y genial mientras que el argentino era más competitivo y luchador pero si analizamos solo los aspectos futbolísticos Kubala técnicamente no tenía nada que envidiar a un indiscutible crack como Di Stéfano".

"Hoy en día solo se valoran a los jugadores por sus cifras y las Champions que ganan"

Rematamos estas reflexiones históricas con otro historiador de prestigio. Josep Bobé, autor de "Quan no erem ni onze" explica esta amnesia colectiva con Kubala por la evolución de los tiempos: "Hoy en día se valoran a los jugadores en base a estadísticas, se analizan pases, asistencias y goles y básicamente títulos y Champions. Y si no has ganado una Champions no eres nadie. Y Kubala ganó una Copa Latina pero hoy en día se desconoce el valor que tenía entonces esta competición".

El 18 de Mayo Sport homenajeó a Kubala tras la muerte del mito húngaro / Sport

Esta deriva estadística provoca que el paso de los años desgaste la consideración de genios a jugadores como Kubala y algunos otros que lograron este calificativo en sus épocas. Bobé entiende que "si Di Stéfano ha mantenido esta condición creo que es por las Copas de Europa que ganó y no lo relaciono tanto con el poder del altavoz mediático del madridismo. Además creo que esta tendencia a valorarlo todo a base de estadísticas va a más. Solo así se entiende que un jugador como Busquets nunca estuviera considerado entre los mejores en el Balón de Oro".

Kubala, Di Stéfano y Samitier, tres leyendas inigualables / Archivo

En cualquier caso Bobé nos recuerda que Kubala no es el único mega-crack olvidado: "si hoy preguntáramos a los barcelonistas quién era Josep Escolà la mayoría no sabría quién es y fue una leyenda barcelonista. Y hay muchos más como el gran capitán Juanito Segarra".

Otro día escribiremos a fondo sobre Escolá, un 'catedrático' que merece como Kubala que el barcelonismo y el mundo del fútbol los tenga más presente sobre todo cuando hacemos memoria y queremos escoger a los mejores futbolistas de la historia.