Kroupi, "como loco" para fichar por el Barça

El FC Barcelona ha reactivado en los últimos días su plan B para el '9'. Julián Álvarez sigue siendo el gran deseado para relevar a Robert Lewandowski y convertirse en el delantero centro de referencia de los próximos años, pero Joan Laporta ya avisó que la oferta al Atlético de Madrid por el argentino "no es ilimitada en el tiempo" y expirará entre "finales de julio y principio de agosto", por lo que la dirección deportiva encabezada por Deco se ha puesto manos a la obra para plantear a Hansi Flick una alternativa de garantías como Eli Junior Kroupi.

En SPORT ya hemos ido explicando que los responsables culés llevan tiempo monitorizando al delantero francés y que, aunque en los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper el debate es intenso entre los que apuestan por su talento y los que todavía lo ven 'verde', estarían dispuestos a poner alrededor de 100 millones de euros para lograr su fichaje. El Bournemouth no lo pondrá fácil para desprenderse de su joya, pero una cantidad tan importante acercaría su llegada al Spotify Camp Nou.

Kroupi celebra un gol con Rayan / Bournemouth

Kroupi, por su parte, sigue a lo suyo. En plena pretemporada con su equipo, está centrado en ponerse a tono de cara a la campaña 2026/27, pero no es ajeno a los rumores de mercado. Según ha informado Helena Condis, periodista de la 'Cadena COPE', Kroupi desea fichar por el Barça. Es su sueño y está "como loco" ante esta posibilidad. Su voluntad es clara y sería de gran ayuda para lograr su fichaje en caso de lanzarse a por él.

Los próximos días serán decisivos para el futuro de Kroupi. El Barça espera otro gesto de Julián para desencallar las negociaciones con el Atlético de Madrid antes de que finalice el plazo de la oferta, pero si el conjunto colchonero no cede en el corto plazo, pasará página y apostará por otro delantero. La prioridad es que el '9' se ponga a las órdenes de Flick tan pronto como sea posible y Deco no quiere esperar hasta los últimos compases del verano para 'atar' un fichaje trascendental para los intereses culés.