Kroos: "Con Vinicius y Mbappé, no entendí la ausencia de Araujo en el Clásico"

Hansi Flick apostó de inicio ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por el tándem Eric-Cubarsí en el eje de la zaga. El cuadro azulgrana sufrió mucho en defensa ante las acometidas de Vinicius, Mbappé y compañía. Transiciones rápidas y duelos directos que causaron estragos en la defensa barcelonista. Se esperaba que quizás apostara el técnico teutón por Ronald Araujo precisamente aprovechando su potencia para intentar equilibrar estos uno contra uno con tanto campo por detrás, pero no fue así.

Tony Kroos, exjugador blanco, analizó el encuentro para el podcast 'Einfach mal Luppen'. Y fue bastante contundente con su extécnico en el Bayern de Munich. El alemán indicó que el técnico blaugrana falló estrepitosamente y dio ventaja al Madrid en el partido: "En el centro de la defensa no entiendo que juegara Eric Garcia que, futbolísticamente, es un poco mejor que Araújo. Pero Araújo tiene la potencia física para perseguir más al rival, sobre todo cuando defiendes tan alto. Habría sido el jugador ideal para ese estilo de juego y ese oponente. La verdad es que no lo puedo entender", explicó en el podcast 'Einfach mal Luppen'.

IGUALAR EL RITMO DE VINI Y KYLIAN

Para Kroos, la ausencia dle uruguayo fue una bendición para los delanteros del Madrid porque se enfrentaban a centrales con menos velocidad y consiguieron muchas ventajas en el uno contra uno y en los desmarques: "Cuando tienes a Mbappé y Vinícius enfrente, necesitas a alguien que pueda igualar ese ritmo. Eso lo puede hacer Araújo. Me sorprendió mucho su ausencia".

Para Kroos, la marcha de Íñigo Martínez va a se run grave problema durante toda la temporada porque la solvencia de los blaugrana queda ahora en entredicho: "Ya lo comenté en su momento: Íñigo Martínez era muy importante. El año pasado fue el central del Barça con mejor salida de balón. No era el más rápido, pero era un excelente defensor y tenía un gran juego de construcción. Contra el Madrid se notó su ausencia cuando el equipo sufrió la presión alta. No lo reemplazaron y eso les está pasando factura".