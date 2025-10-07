Kroos ve un mal destino del Barça en la Champions League

Toni Kroos sigue vinculado al fútbol, pese a haber colgado las botas, y colabora en un podcast con su hermano 'Einfach mal Luppen' que comparte con su hermano Felix. El ex madridista mostró una perspectiva pesimista en la trayectoria del FC Barcelona en la UEFA Champions League.

En declaraciones que recogió 'El Chiringuito', Kroos empezó con un tono elogioso hacia el Barça por tener "uno de los estilos de juego más atractivos de Europa... el más atractivo de Europa". Pero este tono se rompió acto seguido afirmando que "también creo que en el Barcelona asumen tantos riesgos... En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League".

En la misma línea Kroos añadió que "el año pasado ya les pasó con el Inter de Milán y este año, ya sea en octavos, en cuartos, en semifinales o en la final en algún momento se toparán con un rival así".

El ex internacional alemán añadió que "esto le pasará al Barcelona en la Champions League", aunque "en la Liga no creo porque son muy dominantes".

Kroos considera que el equipo blaugrana no está preparado físicamente para duelos de gran exigencia: "Sobre todo a partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y no cambian a otro estilo de cerrar espacios".

Hansi Flick afirmó después de la derrota ante el PSG que debían ser "más listos" en el juego y Kroos se alineó con esta tesis hablando sin tapujos."Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás", añadió.