Kroos se deshace en elogios hacia Pedri

Toni Kroos, una de las leyendas del Real Madrid en los últimos años y retirado desde el pasado verano, se ha deshecho en elogios hacia el azulgrana Pedri una semana antes del clásico de Montjuïc que puede decidir el título de Liga. El alemán cree que Pedri es el mejor del mundo en su posición y un jugador indispensable para el Barça.

"Pedri es casi más importante que Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski. Son ellos quienes deciden los partidos, pero para lograrlo, Pedri es actualmente el mejor jugador del mundo en su posición, en mi opinión", dice el alemán. "Es un jugador al que se echa de menos cuando no juega, contra quien sea. No solo marca goles, sino que también da asistencias. Te da soluciones. He visto lo que está haciendo Pedri esta temporada, y solo en la Champions League, supera a 52 rivales por partido. En la Liga, la cosa es aún más extrema: supera a 59 rivales por partido. Supera a 11 o 12 defensas por partido, lo más difícil para un centrocampista", sentencia el exjugador del Real Madrid.

Kroos cree que el Barça echa mucho en falta a Pedri cuando no juega porque "es el mejor del mundo. Pedri es uno de los pocos centrocampistas que tiene el don de superar a alguien con el regate en espacios reducidos. Un jugador como Pedri te ayuda en todas las fases del juego", dice el alemán, que explica la sensación que tuvo cuando jugó contra él. "No parece rápido pero entonces empieza a driblar, piensas que al menos cometerá un error, pero no. No se parece a Messi, por ejemplo, a quien se le ve moviéndose a una velocidad increíble. Pedri no parece rápido, pero lo es. Es rápido porque su movimiento es increíblemente ligero", acaba el alemán.