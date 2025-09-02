La 'kriptonita' para la línea de Flick

La línea alta de Hansi Flick fue, probablemente, la gran seña de identidad del proyecto del técnico germano en el Barça. En un primer año fulgurante, maravilloso, el ex del Bayern llegó con una serie de propuestas rompedoras para iniciar una nueva era. Respetando la filosofía endémica del club azulgrana, pero aportando una serie de matices importantes para llevarla un paso más allá. Algo necesario después de un último año complicado y tras muchos años deambulando por Europa.

Pese a un primer verano en el que no pudo contar con su roster al completo hasta los últimos días, Hansi consiguió implantar esa novedad que conllevaba muchísimos riesgos. Jugar con la defensa a la altura de la línea del centro del campo requería una armonía y una sincronización perfectas. Para futbolistas como Iñigo Martínez o Koundé nada acostumbrados a este planteamiento. Pero la cosa funcionó. Lógicamente, cuando los rivales lograban penetrar ese engranaje defensivo el resultado era prácticamente una ocasión clara de gol, pero el Barça luego iba a por más. Fútbol ofensivo, alegre, vertical. Agresivo.

CAUSANDO ESTRAGOS EL PRIMER AÑO

Quién no recuerda ese clásico en el Bernabéu en el que el Madrid cayó en casi 10 fueras de juego en la primera mitad. U otro día de récord en Son Moix ante el Mallorca con casi 15 fueras de juego del rival. Una barbaridad. Hubo altibajos, normal. Los técnicos rivales analizaban y buscaban soluciones. De eso se trata este del fútbol, intentar ir un paso por delante del rival e ir reinventándose.

Isi Palazón dialoga con Mateo Busquets durante el Rayo-Barça. / AFP7 vía Europa Press

En ese sentido, Iñigo Pérez planteó algo que desarboló esa línea alta de Flick el otro día en Vallecas en el Rayo-Barça. Más allá de que el cuadro azulgrana estuviera espeso, impreciso (sobre todo en la segunda mitad), el joven técnico del cuadro rayista hizo un planteamiento inteligente. En varias ocasiones logró romper la línea adelantada azulgrana. Y no solo eso, sino que lo hizo con el futbolista de banda penetrando y con una figura (mayoritariamente Isi Palazón) en la zona de remate con ventaja.

ENGANCHADO Y DESENTENDIDO DEL PRIMER PASE

El hábil atacante del conjunto vallecano se quedaba enganchado en campo contrario, claramente en posición antirreglamentaria. Pero es que él tenía claro que no iba a ser el destinatario del primer pase. Era el futbolista de banda el que penetraba desde atrás, escorado, y salvando el fuera de juego. Y rápidamente buscaba la figura de Isi, que tenía bastantes metros de ventaja sobre los centrales para buscar el remate. Esperaba a colocarse por detrás de la línea del balón y tenía una situación magnífica de remate. Solo Joan Garcia evitó que Palazón saliera con uno o dos goles.

ARRANCAR EN FUERA DE JUEGO PARA REMATAR CON VENTAJA



Situación que Isi Palazón repitió varias veces ante el Barça.



Iniciar la jugada en fuera de juego, pase a compañero que ataca la profundidad le habilita y se genera tiempo+espacio en zona de remate.pic.twitter.com/ehYMKyToEL — Ander Cotorro (@Ander_Cotorro) September 1, 2025

En el tuit adjunto del analista Ander Cotorro se distingue muy bien esa herramienta que usó Iñigo. Seguro que Flick tomó buena nota y lo tendrá en cuenta para próximos partidos.