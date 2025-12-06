Koundé vuelve donde fue feliz en busca de su mejor versión

Minuto 116. La final de la Copa del Rey 2024/2025 está igualada y quien más quien menos ya piensa que el clásico entre Barça y Real Madrid se decidirá en los penaltis. Hasta que, con los protagonistas agotados, a Jules Koundé, pletórico de fuerzas, todavía le queda gasolina para cortar el pase de Modric a Brahim, avanzar y soltar un zapatazo raso y seco imposible para un gigante como Courtois. De repente, el éxtasis. El francés corre hasta el banderín de córner, le persiguen sus compañeros para abrazarle, todos los suplentes saltan del banquillo como posesos. El Barça gana en La Cartuja su 32ª Copa del Rey gracias al 3-2 de Koundé.

Casi ocho meses después de ese momento, Koundé regresa donde fue feliz y llevó la felicidad a todos los azulgranas: "Es un gol que emocionó al barcelonismo", explicaba este verano en la gira asiática. Pero lo hace en una situación bien distinta, en una temporada en la que no está consiguiendo ser el futbolista total de la pasada temporada, en la que incluso llegó a perder la titularidad en el lateral derecho en detrimento de Eric Garcia. Una situación, sobre todo, inesperada. Después de ganarse en verano, y con todo el merecimiento, la renovación hasta 2030, pocos podían prever este bajón. Afortunadamente, hay brotes verdes y tiempo para darle la vuelta.

Brotes verdes frente al Atlético

El último partido de Jules Koundé supuso un rayo para la esperanza. Ante un rival de la exigencia del Atlético de Madrid, el francés estuvo contundente y volvió a convertirse en un gran aliado en ataque para Lamine Yamal. El central reconvertido a lateral volvió a hacer suya la banda derecha en una completa actuación.

La Cartuja puede ser un escenario fetiche para Koundé, el lugar donde confirme las sensaciones positivas, para proclamar a los cuatro vientos que ha regresado la mejor versión de Jules Koundé. Flick la necesita para hacerse fuerte en el liderato. El Koundé explosivo, incansable y seguro fue una de las claves del triplete nacional de la pasada campaña.

El Betis se le da bien

Para llegar al momento cumbre del gol en la final de la Copa del Rey, antes el Barça tuvo que pasar obstáculos la temporada pasada, entre ellos, la visita del Real Betis a Montjuïc en los octavos de final. Los azulgranas golearon sin piedad 5-1 y uno de los goles, el segundo, llevó la firma de Jules Koundé tras asistencia de Lamine Yamal.

Jules Koundé celebra el gol contra el Betis en la pasada Copa del Rey / JAVI FERRÁNDIZ

Precisamente, Koundé suma 2 pases de gol contra el Betis. Ambas, a Robert Lewandowski. La última, la pasada Liga en el Benito Villamarín (2-2).

Un rival que se le da bien a un Jules Koundé necesitado de confirmar que vuelve a ser el futbolista que tanto encandiló a la afición azulgrana. Un partido para volver a celebrar.