Koundé: "Vinicius es el jugador que más problemas me ha dado"

Si algo ha demostrado la plantilla del FC Barcelona en los dos últimos partidos, en los que ha asaltado al Getafe y a Osasuna en el Coliseum y El Sadar, respectivamente, es que quiere ganar la Liga cuanto antes. El Real Madrid ganó contra el RCD Espanyol y aplazó el alirón culé, pero el equipo de Hansi Flick tiene la oportunidad de proclamarse campeón en el clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou y no la quiere desaprovechar.

Así lo ha dejado claro Jules Koundé en los medios del club blaugrana tras el entrenamiento de este miércoles. "El equipo está bien, motivado. Queremos ganar La Liga. Un empate sería suficiente, pero queremos ganar al Real Madrid. La clave para ganar el clásico será aplicar la presión adecuada desde todo el equipo, no solo desde la defensa. Debemos estar muy concentrados", ha asegurado el defensa francés, que apunta a la titularidad como lateral derecho.

En una entrevista realizada a partir de las preguntas de los aficionados culés, el futbolista galo ha asegurado que Vinicius, con el que se reencontrará este fin de semana, "es el jugador que más problemas me ha dado". "Es un gran jugador, muy rápido y cambia de dirección constantemente. También lo pasé muy mal con Rafael Leao", ha añadido. Koundé, sin embargo, tiene la suerte de poder preparase bien para cualquier reto de máxima dificultad, y es que "Lamine también me obliga a darlo todo en los entrenamientos".

Jules se ha mostrado ambicioso de cara al clásico tanto a nivel colectivo como individual. "Espero hacer un gran partido. Tengo muy buenos recuerdos de los partidos que he jugado contra el Madrid", ha asegurado antes de rememorar, como no podría ser de otra forma, el tanto en la prórroga de la final de la Copa del Rey de la temporada pasada: "Es uno de mis mejores momentos desde que llegué al Barça".

"No me gusta vivir sin presión"

Sobre su forma de ser como profesional, el lateral derecho ha explicado que no le gusta “vivir sin presión” y que asume “la responsabilidad de forma natural, porque es parte de la vida de un atleta”. “Manejo bien la presión, porque es parte de nuestro trabajo, y me gusta la sensación que me produce”, ha justificado. También ha revelado que, para concentrarse antes de los partidos, suele "escuchar música con auriculares".

Preguntado por el compañero de vestuario que mejor gusto por la moda tiene, Koundé ha destacado a Lamine. “Tiene un estilo único. No siempre me gustan sus ‘looks’, pero me quedo con él”, bromeó el defensa, al que le gustaría haber coincidido con Thierry Henry en el Camp Nou y compartir terreno de juego con él.