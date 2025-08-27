Koundé se une a Mbappé y Tchouameni en la lista de Deschamps

Jules Koundé es una de las principales novedades de Didier Deschamps en la lista de convocados para los partidos que disputará Francia durante el próximo parón de selecciones frente a Ucrania (5 de septiembre) e Islandia (9 de septiembre).

Koundé, que cuajó una excelente temporada 2024/25, convirtiéndose en una pieza clave del Barça de Hansi Flick campeón de Liga, Copa y Supercopa de España, se perdió la recta final del curso por una lesión que le privó de jugar la UEFA Nations League con su país.

Ya recuperado de sus problemas físicos, Didier Deschamps no ha dudado en volver a contar con el defensa barcelonista que se ha convertido en un lateral derecho más que solvente además de poder jugar en su posición natural como central.

Es en la línea de defensas en la que más novedades se registran respecto a la última convocatoria pues también regresan Saliba y Upamecano, en detrimento de Pavard, Badé, Kalulu y el jugador del Atlético de Madrid Clément Lenglet. La principal novedad en el ataque es la llegada de Maghnes Akliouche: el jugador del Mónaco se estrena con la selección francesa absoluta.

En el mediocampo se caen de la lista Guendouzzi y Zaire Emery y se mantiene el jugador del Real Madrid Aurèlien Tchouamèni. La convocatoria está liderada por el también madridista Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé (PSG).

Francia se medirá a Ucrania el 5 de septiembre en el Tarczyński Arena Wrocław en Polonia, donde disputa sus encuentros como local; y el 9 de septiembre recibirá a Islandia en el parque de los Príncipes. Ambos partidos son oficiales dentro del Grupo D de la fase de grupos clasificatoria para el Mundial 2026.

La lista de Francia para los partidos contra Ucrania e Islandia

La lista completa de Didier Deschamps está integrada por: