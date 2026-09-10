Kounde, trabajo extra para convencer a Flick

Una de las situaciones que más ha llamado la atención en este inicio de temporada es la de Jules Koundé. SPORT ya explicó en varias ocasiones desde el mes de junio que el francés había dejado de ser una prioridad para Hansi Flick y que la dirección deportiva estaba dispuesta a analizar una posible salida si llegaba una oferta interesante. Kounde había dejado de ser intransferible.

El inicio de temporada ha confirmado que su situación deportiva ha cambiado. El lateral sufrió un bajón en su rendimiento la temporada anterior y otros futbolistas le han ganado terreno por el costado derecho en los últimos partidos. El propio jugador galo es plenamente consciente de que no atraviesa su mejor momento y de que ahora mismo debe volver a ganarse la confianza del técnico.

El jugador del FC Barcelona Jules Koundé en un entrenamiento en la pretemporada 2026/27 / MARC GRAUPERA/FCB / Europa Press

Pero si hay algo que difícilmente se le puede recriminar al francés es su entrega en el apartado físico. Koundé siempre ha sido un futbolista obsesionado con estar en las mejores condiciones posibles, incluso añadiendo trabajo individual a las sesiones programadas por el club.

Alargando sesiones

Y ahora ha vuelto a hacerlo. Según ha podido saber SPORT, Kounde se está quedando a entrenar una vez terminan las sesiones del primer equipo. Cuando sus compañeros abandonan el césped y se dirigen al vestuario, el francés continúa trabajando junto a preparadores físicos y fisioterapeutas del club.

El objetivo es claro. Recuperar su mejor versión y volver a hacerse fuerte en una posición en la que ha perdido protagonismo. Koundé sabe perfectamente cuál es su situación y su respuesta está siendo trabajar todavía más. Además de machacarse en el gimnasio, está alargando las jornadas en la Ciutat Esportiva para intentar recuperar cuanto antes las sensaciones que le llevaron a ser uno de los mejores laterales del mundo.

No es la primera vez que lo hace

Este trabajo extra no aparece únicamente ahora que su rendimiento ha bajado. Koundé ya mantenía este nivel de exigencia cuando atravesaba probablemente el mejor momento de su carrera y grandes clubes europeos, entre ellos el Manchester City, estaban pendientes de su situación.

El francés siempre ha trabajado con preparadores físicos fuera de las sesiones del Barça y llegó a ser visto en varias ocasiones entrenando en la pista de atletismo de Sitges alrededor de las seis y media o siete de la mañana, varias horas antes de acudir a la Ciutat Esportiva para ejercitarse con sus compañeros.

Jules Koundé, en el duelo entre Francia y Suecia / EFE

Es una rutina que explica bastante bien su manera de entender el fútbol. Koundé se machacaba cuando era indiscutible y continúa haciéndolo ahora que ha perdido protagonismo.

En lo deportivo se le puede exigir más porque su nivel está lejos del que llegó a ofrecer con la camiseta del Barça, sobre todo el primer año de Flick. Hizo un temporadón en ese costado derecho con Lamine. En cuanto a trabajo y compromiso, sin embargo, poco se le puede reprochar. Kounde sabe que ha perdido terreno y que nadie le va a regalar el puesto. Por eso, cuando sus compañeros terminan de entrenar, él se queda un rato más. La titularidad tendrá que recuperarla sobre el césped, pero el francés ya ha empezado a pelearla cuando los demás lo abandonan.