Kounde, titular en el FC Barcelona-Atlético de Madrid en la ida de Champions League

Importantísimo, vital, primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. El cuadro de Hansi Flick quiere dar un golpe en casa para llegar al Metropolitano la próxima semana con colchón y con ventaja ante la encerrona que prepara el 'Cholo' Simeone con su gente.

Miles de aficionados se han desplazado desde Madrid y poblaban ya los bares de los aledaños del Hotel Hyatt, lugar habitual donde hacen la previa siempre que juegan en el Spotify Camp Nou. Hansi dio pocas pistas en la rueda de prensa previa al encuentro sobre qué alineación iba a poner en liza. Dos grandes dudas para ese duelo ida de la máxima competición continental: Kounde o Araujo en el lateral y Dani Olmo de falso '9' o el regreso de Robert Lewandowski.

El susto de Fermín

En la concentración previa de esta mañana en el hotel, una noticia generaba dudas: Fermín López no aparecía con el resto de sus compañeros en el autocar. El centrocampista se produjo el percance físico durante la sesión de activación que dirige Hansi Flick habitualmente en los días de partido. Le herida no revestía demasiada importantcia y fue subsanada prácticamente al momento, aunque necesito de un tiempo extra que no le permitió llegar hasta el autocar. El cuerpo técnico decidió que el resto del equipo saliera para no trastocar los horarios, por lo que Fermín salió de la ciudad deportiva en una furgoneta con empleados del club.

Flick recupera a Kounde y Balde / Dani Barbeito

Respecto al once, según ha podido saber SPORT, Jules Kounde es, finalmente, quien ocupa el carril diestro de la defensa por Ronald Araujo, que fue titular el sábado en el Metropolitano en Liga. El francés volvió el fin de semana pasada de la lesión que se produjo en el isquio precisamente ante el Atlético en la vuelta de la Copa del Rey. Flick devuelve la titularidad al galo, que ha sido quien más ha ocupado el costado derecho de la zaga esta temporada.