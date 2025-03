Koundé sigue a un ritmo frenético

Jules Koundé no para. El defensa francés ha participado en todos los partidos oficiales esta temporada del FC Barcelona y de la selección francesa... y tiene todos los números de que así seguirá siendo. El parisino ya ha superado la cincuentena de encuentros y los 4.000 minutos de juego. Va camino de firmar una campaña histórica en cuanto a participación.

Koundé es indiscutible tanto para Hansi Flick en el Barça como para Didier Deschamps en Francia. Su último parón internacional se ha saldado con 210 minutos de juego en la eliminatoria ante Croacia que necesitó de prórroga y penaltis en París. El lateral falló su pena máxima, pero les 'bleus' se clasificaron para la 'final four' de la UEFA Nations League y se verán las caras en semifinales con la selección española.

Ya no sorprende que Koundé lo juegue todo y que no tenga apenas descanso. Tampoco parece necesitarlo, pues es de aquellos futbolistas a los que les va mejor para su cuerpo jugar cada tres días. De hecho, los poquísimos partidos en los que no ha sido titular con el Barça se han debido más a motivos disciplinarios que a una lógica rotación. Si Jules no hubiera llegado tarde en un par de ocasiones a las charlas técnicas, todavía serían más escandalosas sus cifras.

Aun así, son muy significativas. Con el FC Barcelona, 43 partidos de 43 posibles, y de ellos, 40 partiendo de titular. Un total de 3.541 minutos sobre el césped (sin contar los añadidos de los partidos). Con la selección de Francia, más de lo mismo. Ocho partidos (todos los que ha jugado la selección de Deschamps) esta temporada, 7 de ellos como titular. Un total de 664 minutos de juego.

Si lo sumamos, obtendremos el impresionante registro de pleno de 51 partidos, de los cuales, 47 como titular (un 92,25 por ciento) y 4.205 minutos en acción. Además, llama también poderosamente la atención el hecho de que 38 de estos 51 encuentros los ha disputado Koundé completos, es decir, del minuto 1 al 90 (o al 120' en el caso de la remontada de Francia contra Croacia, necesitando los penaltis).

Flick no se plantea rotar

Una 'paliza' física que no alterará presumiblemente el planteamiento de Hansi Flick de cara a los dos encuentros en menos de 72 horas que el Barça debe disputar esta semana, ambos en Montjuïc, frente a Osasuna y Girona.

Jules Koundé es el único que ha participado en todos los partidos (43) con el Barça, pues sus más inmediatos perseguidores, Raphinha, Pedri y Cubarsí, se perdieron uno. Y con Francia, el parisino ya ha alcanzado las 42 internacionalidades y con 26 años, tiene un largo camino por delante. Ya sea de azulgrana o de 'bleu', el que antaño fuera central se ha consolidado en el lateral diestro, siempre a un ritmo frenético.