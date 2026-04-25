Kounde será baja ante Osasuna

El Barça llegaba al partido contra el Getafe con dos jugadores en la convocatoria apercibidos de sanción, Jules Kounde y Frenkie de Jong. Uno de ellos, el lateral francés, ha visto tarjeta amarilla en la primera mitad y ya sabe que será baja en el próximo encuentro que el equipo de Hansi Flick disputará en Pamplona contra Osasuna el sábado 2 de mayo a partir de las nueve de la noche.

No ha estado demasiado acertado Kounde en la primera mitad y la tarjeta amarilla la ha visto después de un error suyo en un control fácil. El fallo del francés ha propiciado que Satriano iniciase un contragolpe que Kounde ha tenido que parar con una clara falta que le ha costado la amonestación y un partido de suspensión. Eso sí, el francés estará seguro en el Clásico contra el Real Madrid.

Sin Kounde en Pamplona, varias alternativas tiene Flick para ocupar la banda derecha de la defensa ante Osasuna. Joao Cancelo es lateral derecho, aunque bien es cierto que está actuando asiduamente en la izquierda, pero podría ser quien la ocupase y Balde ser titular por la izquierda. Otra opción es la de Eric Garcia, que se ha perdido el partido contra el Getafe por sanción. El de Martorell es el comodín Flick. Y todavía tiene el técnico alemán otra posibilidad. No es otra que colocar a Ronald Araujo, central, pero a quien no le es desconocida la posición de lateral.

Quien no ha visto la amarilla ha sido De Jong. El neerlandés ha saltado al terreno de juego en la segunda mitad, a falta de media hora, para el final del choque, en sustitución de Gavi. En ese mismo minuto, se ha ido al banquillo Kounde, que seguía desacertado en el pase.