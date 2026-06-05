Kounde, señalado en Francia

Jules Kounde no atraviesa su mejor momento. Después de reconocer públicamente hace unos días que su última temporada había estado "por debajo de sus estándares", el defensa del Barça volvió a quedar en el foco mediático tras el amistoso que disputó Francia ante Costa de Marfil en la preparación para el Mundial. La prensa francesa fue especialmente crítica con su actuación, en una noche en la que el blaugrana volvió a mostrar algunas de las dudas que le han acompañado durante los últimos meses.

El lateral derecho fue titular en el equipo de Didier Deschamps y tuvo una de las misiones más complicadas del encuentro: frenar a Yan Diomandé, una de las grandes amenazas ofensivas del combinado africano. Sin embargo, los análisis posteriores coincidieron en señalar que el futbolista del Barça sufrió más de lo esperado.

El diario L'Équipe destacó que Kounde solo logró controlar la influencia de Diomandé de forma intermitente. Según el rotativo francés, la velocidad del atacante le generó muchos problemas durante los primeros minutos y su aportación ofensiva tampoco tuvo la regularidad habitual. El blaugrana fue sustituido en el minuto 66 por Malo Gusto.

En una línea similar se expresó RMC Sport. El medio francés calificó el partido de Kounde como "difícil" y recordó varios errores comprometidos durante el encuentro, especialmente una pérdida peligrosa durante los primeros compases y otras acciones imprecisas tanto antes como después del descanso. Aunque reconocieron algunas intervenciones defensivas de mérito, también señalaron que el jugador se mostró precipitado en varias incorporaciones al ataque y suspendieron su partido.

Quiere seguir en el Barça

La actuación llega apenas unos días después de que el propio Kounde saliera al paso de las especulaciones sobre su futuro: "Tengo contrato hasta 2030. En mi mente está bastante claro. Estoy en el Barça y espero seguir allí", aseguró con contundencia.

En una comparecencia con la selección francesa, el defensa quiso cerrar cualquier debate sobre una posible salida del Barça ante las informaciones que apuntaban a que el crecimiento de Eric Garcia como lateral derecho podría alterar el escenario. De hecho, a día de hoy, los planes del Barça pasan por contar con el de Martorell, el multiusos del alemán esta temporada, como titular en la banda derecha de la defensa.