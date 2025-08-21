Koundé: "Renovar fue bastante sencillo"

Petición expresa de Hansi Flick, el FC Barcelona anunció hace seis días el acuerdo para la renovación de Jules Koundé. El galo fue un pilar en el primer año del técnico alemán al frente de la nave barcelonista. Formó una sociedad magnífica por el costado derecho con Lamine Yamal tras aceptar el reciclaje en el lateral diestro, algo que empezó llevando a cabo Xavi Hernández.

Flick ha sabido explotar al máximo las cualidades del ex del Sevilla, un defensa rocoso y muy intenso y un atacante cada vez más fino y mortífero cuando pisa el área. El club azulgrana ha querido obsequiar a Jules con un acto pomposo en su renombrada 'Oficina Comercial' (la FCB Store enfrente del Palau) al que ha asistido el presidente Joan Laporta y en el que el zaguero francés ha estado rodeado de las nuevas equipaciones y camisetas oficiales de entrenamiento de esta temporada 2025/26.

ENCANTADO DE SEGUIR

Cinco años más estará ligado Koundé a la disciplina azulgrana. Y se mostró encantado por prolongar su estancia en la Ciudad Condal un Jules que atendió a todas las preguntas de la prensa con su filosofía de vida pausada, tranquila, sosegada.

Antes, Koundé habló con los medios oficiales del FC Barcelona donde explicó que estaba “muy contento de renovar mi contrato, ha sido algo bastante sencillo, los dos teníamos la misma voluntad, estoy muy a gusto en el club, la ciudad y el equipo”.

El galo se mostró muy ambicioso y afirmó que "el cielo es el límite, como decimos en Francia, estamos en un equipo en el que inicias cada temporada para competir por todos los títulos, la pasada campaña fue muy buena, nos faltó poco por alcanzar todo y ahora vamos a por más”.

Entre sus momentos más especiales de azulgrana eligió dos: “Ser campeones de la Liga contra el Espanyol fue muy bonito en mi primera temporada y sobre todo el clásico en la final de Copa, en un partido muy bonito y poder anotar el gol en el minuto 116”.

También lanzó un mensaje los culers por “el aliento, el cariño de la gente, cada vez que paseo por Barcelona la gente es muy amable conmigo. Lo disfruto y lo valoro, ojalá dé otra alegría para lo que viene”.

Ya ante los medios afirmó que la suplencia ante el Mallorca en detrimento de Eric Garcia le está motivando: "Siempre me ha gustado la competencia, Eric es un gran jugador y lo está demostrando".

La marcha de Iñigo Martínez no ha afectado su posición en el campo, como mínimo con Hansi Flick "no hemos tenido esta conversación". Eso sí, Jules comentó que "siempre me voy a sentir como un central reconvertido en lateral, pero estoy muy a gusto en esta posición. Jugaré donde diga el mister".

A nivel personal dijo que "el objetivo cada vez que empiezo una temporada es ser mejor que la anterior, soy muy exigente conmigo mismo. Trabajo y espero mejorar lo que tengo que mejorar".

Kounde entiende que "la exigencia sea grande" y añadió que "no es un peligro, sino que es un objetivo y en el Barça, con la temporada que hicimos, la Champions debe ser un objetivo, aunque sin obsesionarse".

La renovación ha ayudado a inscribir a jugadores y dijo que "es algo que no había pensado, pero estoy encantado que sea así"