Koundé se reivindica: "No he hecho ningún clic"

Jules Koundé fue escogido MVP en la victoria de Francia ante Bélgica en los octavos de final. El azulgrana recuperó siete balones recorrió 10,7 kilómetros y llegó a los 34,1 kilómetros por hora en su carrera más vertiginosa del encuentro.

El gran damnificado del francés fue Jeremy Doku, el extremo del City, que no pudo tener el impacto esperado en el partido. El delantero no superó en ningún momento a un Jules, que no solo se hizo fuerte en defensa, también fue una amenaza constante para Bélgica en la banda derecha.

Koundé se entendió muy bien con Griezmann y volvió a demostrar que, a pesar de estar más cómodo como central, es un lateral derecho asentado con el Barça y con Francia. Tras el encuentro el propio Koundé reivindicó su aportación en esta demarcación.

"No ha habido ningún clic en particular, creo que estoy en la misma línea que he ido demostrando en el Barça", subrayó. El francés reconoció, asimismo, que aunque suvocación naturales defensiva, cuando se dio cuenta de que a Doku no le gusta defender, trató de atacar los espacios.

El Panel de Observadores de la UEFA justificó así el MVP de Koundé: "Fue muy fuerte defensivamente, muy útil en las áreas de ataque, entregó centros peligrosos y muy bueno uno contra uno defensivamente contra Doku".

La apuesta de Deschamps

Hace tiempo que Deschamps apostó por Koundé como lateral derecho, una posición donde también ha sido importante en el Barça, aunque en más de una ocasión mostró su disconformidad. Ahora habrá que ver qué papel le depara Flick en el Barça.

Hay que recordar que durante su etapa en el Bayern ya apostó por dos laterales asimétricos. Un perfil más ofensivo en la izquierda con Alphonso Davies y uno más defensivo con Pavard en la banda derecha. Una fórmula que en el Barça podría repetir con Balde y Koundé.

Con todo, el francés tiene propuestas importantes de clubes como el Arsenal. El Barça está pendiente de los movimientos con Araujo, pero si el uruguayo no se mueve podría llegar a plantearse una salida de Koundé si fuera una cantidad muy importante.