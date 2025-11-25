Koundé recordó cómo Xavi Hernández logró que escogiera al Barça y no al Chelsea

Xavi Hernández puede apuntarse como uno de sus méritos durante su etapa al frente del banquillo del FC Barcelona haber convencido a un titular indiscutible de la plantilla, Jules Koundé, para que aceptara la oferta azulgrana y no atendiera los cantos de sirena desde la Pemier League, especialmente desde el Chelsea entrenado por aquel entonces por el alemán Thomas Tuchel.

La disputa del Chelsea-Barça de la Champions League 2025/26 en Stamford Bridge esta noche, trae a la memoria cómo se fraguó el fichaje del internacional francés por el Barça Koundé recuerda que el Sevilla no puso fácil su salida del Sánchez Pizjuán, menos aún tratándose de un rival de LaLiga como el Barça. En esa situación la presión del futbolista a la hora de decidir su futuro es decisiva en un traspaso; y la capacidad de convencimiento de una leyenda del fútbol como Xavi Hernández resultó clave para que Jules se decantara por jugar en el Camp Nou, tal y como explica.

"Me gustó la conversación que tuvimos" con Xavi. "Me pasó el tiempo volando y es muy buena señal cuando hablas de forma tan natural", había explicado Koundé en su momento. El técnico de Terrassa le aseguró que "yo encajaba muy bien en su sistema", recuerda Koundé. El internacional francés añadió que en su conversación "sobre todo hablamos de fútbol, es de lo que más me gusta hablar y más aun si es con el míster, con Xavi, que como jugador fue uno de los mejores", dijo en su momento.

Koundé, en una entrevista en L'Équipe, también reveló que recibió una llamada por parte del Chelsea, en concreto del que en esos momentos era el mánager del conjunto londinense. "Hablé con Tuchel y sentí que tenía ganas de que fuera, pero simplemente preferí el discurso de Xavi", comentó Jules.

Koundé se decantó por la apuesta de Xavi Hernández porque en principio iba a ser uno de los dos centrales titulares del equipo, mientras que Tuchel pensaba en él como un defensa más escorando a la banda y de largo recorrido, por su capacidad para proyectarse en ataque. "Elegí al Barça porque sé que la mayor parte del tiempo jugaré en la posición de central", dijo en su momento, aunque al final se ha consolidado, tanto en erl Barça como en la selección francesa como uno d elos mejores carrileros derechos del mundo.