Koundé y Raphinha: cara y cruz para el Albacete en la Copa

El FC Barcelona ha realizado durante la mañana del lunes el último entrenamiento antes de viajar a tierras manchegas para disputar los cuartos de final de la Copa contra el Albacete este martes (21:00 horas) en el Estadio Carlos Belmonte. Un encuentro que llega después de que los blaugranas ganasen tres puntos sufridos frente al Elche a domicilio por 1-3, que le permitió seguir liderando la clasificación de LaLiga.

En la sesión realizada en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Hansi Flick dirigió una sesión con algunas novedades. Jules Koundé estuvo presente con el resto de sus compañeros con total normalidad, a pesar de haber solicitado el cambio en el Estadio Martínez Valero en el tramo final por unos calambres. La sustitución por Araujo fue por prevención y, de hecho, el defensa se presentó el domingo en la Ciutat Esportiva en el día festivo para realizar trabajo de recuperación. Por lo tanto, el francés estará disponible para el duelo copero frente al Albacete.

Por contra, Raphinha no se ejercitó con el grupo y será baja por precaución para el partido del martes. El brasileño, con una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, pactó con el técnico blaugrana participar 60 minutos. Sin embargo, no se sintió cómodo durante la primera mitad y tras ser explorado en el descanso, se decidió que se quedará en el vestuario, entrando Rashford en su lugar. En este sentido, el delantero estará una semana de baja y no formará parte de la lista de convocados para el enfrentamiento frente al Albacete, igual que Christensen, Gavi y Pedri. El canario, precisamente, sigue realizando trabajo específico con carreras de poca intensidad, apurando los plazos de recuperación antes de recibir el alta médica en las próximas semanas.

En cuanto a los futbolistas del Barça Atlètic que fueron citados por Hansi Flick para completar la sesión de entrenamiento, regresaron con el primer equipo los habituales Diego Kochen, Jofre Torrents y Tommy Marqués, quienes participaron con el filial el domingo en el campo del Terrassa y sumaron un meritorio triunfo por 0-2. No obstante, el lateral zurdo se retiró a los pocos minutos de iniciar el entrenamiento, dejando en el aire su presencia en la lista de convocados; aunque desde el club transmiten tranquilidad y aseguran que el futbolista se encuentra bien.