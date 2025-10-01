Koundé siempre vuelve: Abidal ya está en su punto de mira

Un gol de Jules Koundé con un cabezazo impecable inició el camino de la remontada ante la Real Sociedad y confirmó que la mejor versión, y también la más ofensiva, del futbolista francés está de vuelta. Tras un inicio de campeonato algo irregular, en el que incluso Eric Garcia le quitó el puesto en el lateral derecho, el parisino ya ha puesto la velocidad de crucero y si tiene minutos como está previsto este miércoles contra el París Saint-Germain, alcanzará su partido número 150 con la camiseta del FC Barcelona. Una cifra a la que llegaron recientemente Robert Lewandowski y Raphinha, otras piezas clave del vestuario blaugrana.

Movistar

El partido contra el PSG tiene muchos alicientes para Jules Koundé. Al margen de alcanzar esta cifra redonda de participaciones con el Barça, Jules ya admitió estando con su selección, cuando se conocieron los rivales de los azulgranas en la fase Liga de la Champions, que les había quedado la 'espina clavada' de no poder jugar la final de la competición contra los de Luis Enrique. Lo tuvieron muy cerca y aquella eliminación en San Siro hizo mucho daño.

Burdeos-Sevilla-Barcelona

Además, Koundé nació en París, aunque nunca jugó en el PSG. Y es que ya a edades tempranas empezó a jugar en equipos de la periferia de Burdeos hasta que fichó por el Girondins. Después, llegó el fichaje por el Sevilla antes de recalar la temporada 2022/203 en el Barça. Pero lógicamente, comparte muchas horas en la selección francesa con futbolistas del París Saint-Germain y todo ello crea una motivación muy especial, al margen de que estuvo en la órbita del club parisino sobre todo cuando jugaba en el Sánchez Pizjuán y también ya como azulgrana.

Jules Koundé, ante Nuno Mendes / EFE

Koundé está a punto de firmar 150 partidos oficiales con el Barça en la que es ya su cuarta temporada como azulgrana. En los 149 encuentros actuales, ha celebrado 8 goles y ha repartido 19 asistencias y aunque su misión principal primero como central y ahora de lateral no es la de marcar en la portería rival, resulta que es el quinto máximo goleador francés de la historia del FC Barcelona, por detrás de los delanteros Giuly (26), Griezmann (35), Dembélé (40) y Thierry Henry (49).

Camino de la historia

Y es que Jules Koundé va camino de hacer historia gala en el Barça. Si esta temporada va como está previsto y juega con asiduidad, como hasta ahora, la terminará siendo el primer futbolista francés de la historia del club azulgrana con más participaciones.

Eric Abidal habló sobre su carrera en un acto publicitario de KIA / KIA

Ahora mismo es cuarto, con 149 partidos. Tiene a Clément Lenglet a solo 11 encuentros (el del Atlético suma 160) y Ousmane Dembélé se quedó en 185 participaciones con el Barça.

El 'top 1' es para Éric Abidal con 193 partidos, es decir, 44 más que Koundé. Teniendo en cuenta que Jules sumó la pasada campaña 53 encuentros y que tiene contrato hasta 2030 tras su reciente renovación, no hay demasiadas duda de que se hará con esa posición de privilegio.