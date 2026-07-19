Koundé solo piensa en el Barça

El futuro de Jules Kounde es una de las carpetas que tiene el Barça encima de la mesa. El defensa francés tiene contrato hasta 2030 y sigue siendo una pieza muy valorada por Hansi Flick y por la dirección deportiva, pero en las últimas semanas ha aumentado el interés de varios clubes por su situación, con el Bayern de Múnich especialmente atento.

Koundé, futbolista de la selección de Francia / DAZN

En el Barça no consideran a Kounde un futbolista intransferible, sobre todo en un contexto en el que el club necesita generar ingresos y no descarta estudiar ventas importantes. Sin embargo, la entidad blaugrana tampoco está dispuesta a desprenderse del lateral a cualquier precio. La dirección deportiva entiende que el francés sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y que solo tendría sentido valorar una salida si llegara una propuesta acorde a su nivel y a su valor de mercado. En este sentido, el club situaría la operación en cifras cercanas a los 50 o 60 millones de euros.

El Bayern ha realizado algún sondeo en los últimos días, pero las cantidades que se manejan desde Alemania todavía estarían lejos de las exigencias del Barça. El conjunto bávaro podría alcanzar como máximo los 40 millones, una cifra considerada insuficiente en los despachos del club blaugrana. Por ahora, por tanto, existe interés, pero no una negociación abierta.

Koundé y Flick / FC BARCELONA

Mientras, Kounde quiso transmitir un mensaje claro después del partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial entre Francia e Inglaterra. El defensa ni siquiera llegó a pronunciarse por la posibilidad de una salida y se refirió, exclusivamente, a los planes que tiene de cara a la próxima temporada con el Barça. A la pregunta de qué espera sobre su futuro, fue claro: "Lo que espero es hacer una gran temporada, descansar bien primero para volver más fuerte, hacer una temporada mejor y ayudar al Barça al máximo”.

Jules Koundé, en el duelo entre Francia y Suecia / EFE

Sus palabras refuerzan la idea de que, a día de hoy, la salida de Kounde parece imposible, aunque esto es largo y todo podría pasar en un mercado de fichajes que, a medida que se acerca al final y las necesidades se hacen más urgentes, obliga a los clubs que las padecen a mover ficha. El Barça, en ese sentido, tampoco va sobrado de efectivos, así que la marcha del francés sería un contratiempo importante más allá de que pudiera ingresarse una cantidad importante de dinero. Además, Flick valora especialmente la aportación del galo al equipo y, por su parte, Jules ha dejado clara su postura.