Koundé, pequeño contratiempo y vuelta al trabajo

El Barça ya prepara El Clásico del domingo con varias novedades en la enfermería, sobre todo en el capítulo de altas, porque si todo marcha bien varios jugadores volverán a estar disponibles para Flick. Según ha podido saber SPORT, Jules Koundé no se entrenó ayer con el grupo tras sufrir un golpe. El francés, aún con una ligera molestia, prefirió no arriesgar y se quedó en el gimnasio mientras sus compañeros trabajaban en el césped. Fuentes del club aseguran que se trata de un impacto leve que no ha ido a más y que la intención es que en la sesión de hoy se ejercite con normalidad junto al resto para preparar el partido del domingo en el Bernabéu.

No será el único regreso

Para hoy o mañana, en función de sus sensaciones, también se espera la vuelta de Frenkie de Jong. El neerlandés arrastra una indisposición que le impidió participar en el entrenamiento de ayer y la sensación es que llegará sin problemas para el partido, en el que Flick le dará un papel protagonista. Precisamente por el mismo motivo tampoco entrenó ayer Andreas Christensen. Su presencia en el viaje dependerá de cómo se encuentre en las próximas horas y de su respuesta en el siguiente entrenamiento. Si todo va bien, se unirá al grupo.

Raphinha, por su parte, completó la sesión de ayer a máxima intensidad, la primera con el grupo entero. La previsión es que entre en la lista y que el club comunique su alta médica el sábado, minutos antes de que la expedición vuele a Madrid. La idea, al igual que Frenkie, es que tenga minutos ante un rival que siempre se le ha dado bien pero, dada su trascendencia esta temporada y sabiendo lo importante que es para Flick, tampoco se le puede descartar aún para salir de inicio, aunque se antoja complicado por ahora. La decisión final se tomará en el entrenamiento del viernes.

Así pues, si todo va como debe, en la sesión de este mediodía ya deberíamos ver a Koundé y Frenkie de Jong de vuelta para enfocar el gran Clásico de domingo. De esta manera, el Barça recuperaría dos efectivos de garantías para viajar a Madrid en uno de los partidos más importantes de la temporada.