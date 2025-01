Koundé: "¿El penalti? No voy a comentar..."

Nada más terminar el tenso partido ante el Getafe, Jules Koundé fue el primero en mostrarse ante los micrófonos. El francés fue uno de los grandes protagonistas del partido en el Coliseum, marcando el gol que adelantó a los de Hansi Flick y siendo protagonista en la acción polémica del partido, un posible penalti de Uche en un claro agarrón con los dos brazos al lateral.

Si algo dejó claro Koundé con sus declaraciones fue que al Barça le faltó acierto de cara a puerta y que estaban muy dolidos. "Estoy muy frustrado. Es una pena el empate, hemos tenido el control del partido y en una ocasión nos han metido un gol, es una pena. No hemos acertado", afirmó el francés al término del encuentro.

Preguntado por qué les había dicho Flick al descanso, tras recibir el gol del empate, el defensa del Barça relató las palabras del técnico alemán: "Nos ha dicho que había que seguir en ese ritmo, todavía más y que íbamos a tener las ocasiones. Es lo que ha pasado, pero no hemos acertado".

Koundé también fue protagonista por la acción polémica del partido, cuando cayó dentro del área por agarrón en el minuto 80 de partido. Una acción decisiva que González Fuertes no señaló y que el VAR tampoco le indicó. El jugador del Barça prefirió no entrar a valorarla. "No voy a comentar", sentenció, visiblemente enfadado por lo sucedido en el césped del Coliseum.