Kounde, ante una oportunidad de oro

Francia debuta esta noche en el Mundial ante Senegal en el 'MetLife Stadium' y Jules Kounde se perfila como titular en el lateral derecho. El polivalente defensor francés, uno de los más fiables de Deschamps, tiene ante sí un escaparate global para reivindicarse tras un curso complicado en el FC Barcelona.

La temporada 2025/26 no ha sido la esperada para el ex del Sevilla. Aunque Hansi Flick ha contado con él en gran parte de los partidos, su puesto como lateral diestro se ha visto amenazado en varios momentos, especialmente por el buen rendimiento de Eric Garcia, que ha emergido como una opción más que probable en esa demarcación. Lesiones, bajones de forma y la competencia interna han impedido que Kounde mantuviera el altísimo nivel mostrado en la campaña anterior.

Kounde, en una imagen de archivo con Francia / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Ante este escenario, el Mundial se presenta como una oportunidad de oro. Kounde puede demostrar de nuevo su fiabilidad defensiva, salida de balón y capacidad para proyectarse en ataque. Un gran torneo le serviría para revalorizarse de cara a dos posibles escenarios: consolidar su puesto en el once de Flick la próxima temporada o, en caso de una hipotética venta, elevar su cotización en el mercado (actualmente valorado en torno a los 60 millones de euros en Transfermarkt).

"Estoy en el Barça y espero seguir allí"

Por su parte, el defensor aprovechó su última comparecencia con la selección francesa para enviar un mensaje rotundo sobre su futuro y acallar los rumores que le situaban en el mercado. "Tengo contrato hasta 2030. En mi mente está bastante claro. Estoy en el Barça y espero seguir allí", afirmó con contundencia.

El francés también hizo autocrítica sobre su temporada en el club: "Personalmente, ha sido una temporada por debajo de mis estándares, sinceramente". Sin embargo, se mostró ilusionado con el Mundial y con volver a rendir a su mejor nivel. Sus palabras parecen cerrar cualquier puerta a una salida inmediata y dejan claro que su deseo prioritario es continuar en el Barça.

Ahora, ante Senegal, Kounde tiene la primera gran ocasión de demostrarlo con hechos. Un gran Mundial no solo podría devolverle la titularidad indiscutible bajo Flick, sino que reforzaría su posición como uno de los pilares del proyecto culé.