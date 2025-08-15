Koundé o Eric, la primera gran duda de Flick

El primer once titular en partido oficial siempre es una pista importante de cara a la temporada. El del Barça, que arranca la Liga en Son Moix ante el Mallorca, tendrá más cambios respecto al de gala de la pasada temporada de lo que cabría esperar en un principio. Varios son los factores, pero uno por delante de otros: la meritocracia.

Puede haber un cambio por línea e incluso dos en defensa, lo que es bastante. El más esperado, el de la portería, con la entrada de Joan Garcia, siempre y cuando el club logre su inscripción. El de Sallent es la única cara nueva que apunta al once.

Examen para Araujo

En defensa, un cambio obligado durante toda la campaña y que seguro le ha hecho muy poca gracia a Hansi Flick, quien ayer en rueda de prensa elogió a Iñigo Martínez y confesó que le dejó tocado su decisión de marchar, aunque la comprende perfectamente el alemán.

Su lugar lo ocupará, con el brazalete en la manga, Ronald Araujo, que ya fue titular en el Gamper. Para el uruguayo, que desplazará a Cubarsí al costado zurdo del eje defensivo es un examen después de haberse mostrado irregular las dos últimas campañas y de que Christensen y Eric Garcia aprieten.

Al de Martorell lo ve más el técnico en el lateral derecho, hasta el punto de que podría tomar el relevo de Koundé, aunque el francés, recién renovado, parte con más números para mantener el puesto.

Flick: "En pretemporada no estaba tan contento con Fermín, pero nos ha demostrado lo bueno que es" / Perform

Fijos y sorpresas

En el centro del campo son indiscutibles y fijos Frenkie de Jong y Pedri, mientras hay duda en la mediapunta. El teórico titular es Dani Olmo, pero Fermín López está dando saltos de gigantes para ganarse el puesto después de brillar frente al Como con un doblete y verbalizar el propio Hansi Flick una progresión, claramente de menos a más, del onubense en esta pretemporada.

Robert Lewandowski se ejercitó ayer en solitario en la Ciutat Esportiva y no podrá participar del arranque liguero del Barça. Oportunidad para Ferran Torres, que estuvo entre algodones en la gira asiática y regresó con minutos el pasado domingo como suplente de Marcus Rashford, que fue el ‘9’ titular, aunque el inglés se mueve mejor por la banda. Los extremos, con Lamine Yamal por la derecha y Raphinha por la izquierda, no se discuten. Juegue quien juegue, será un once de garantías.