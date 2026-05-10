Koundé se moja antes del Clásico y señala al jugador más difícil de defender

Este domingo a las 21 horas se jugará un nuevo Clásico, aunque esta vez no será uno cualquiera. Por primera vez en la historia, el FC Barcelona podría proclamarse campeón de La Liga ante el Real Madrid CF en el Spotify Camp Nou, lo que añade aún más carga emocional a un duelo ya de por sí especial.

Esta semana, Koundé participó en un vídeo de preguntas en directo publicado en la cuenta oficial del FC Barcelona en YouTube. En este, el defensa ha analizado el estado del equipo, el Clásico y también los atacantes más complicados a los que se ha enfrentado.

Sobre cómo llega el vestuario, el central se mostró muy positivo: "Veo al equipo muy bien, muy enchufado. Todos tenemos muchas ganas de jugar el Clásico". Además, subrayó la importancia del momento, ya que el partido puede ser decisivo en la lucha por el título: "Podemos ganar la Liga con una victoria", aunque también ha recordado que un empate podría ser suficiente.

Pensando en el rival, Koundé destacó la clave defensiva del Barça: mantener la identidad del equipo. "Se trata de estar enfocados, de saber cómo actuar cuando estamos enfrentando un contraataque. La clave es tener una buena presión, como siempre es nuestra filosofía", señaló.

Preguntado por los oponentes más difíciles a los que se ha enfrentado, el defensa respondió: "¡Wow! Es una buena pregunta. Tenemos muchos extremos muy buenos hablando de Clásicos, pero Vinicius siempre es uno difícil. Es un gran jugador, muy rápido y que cambia de dirección muy rápido".

Además, quitando a jugadores del Clásico, también mencionó a a Rafael Leão, al que definió como "difícil, rápido, poderoso y alto".

Koundé quiso incluir a compañeros del propio Barça como Lamine Yamal y Pedri, destacando su calidad en los entrenamientos: “Es pesado porque es pequeño y se gira muy bien para un lado y para el otro", comentó entre risas sobre el centrocampista canario.

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El defensa aseguró que la exigencia diaria en el equipo es máxima: “El entreno también te prepara bien para los partidos porque tenemos jugadores con muy buena calidad”.