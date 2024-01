Kounde, misterio y preocupación a partes iguales

En Can Barça casi todos se hacen la misma pregunta. Y casi todos alcanzan la misma respuesta en forma de silencio. "¿Qué le ocurre a Jules Kounde?", se plantean. El central galo atraviesa su peor momento como azulgrana, ya no solo por su brutal descenso del rendimiento, sino también por las sensaciones derrotistas que transmite el ex del Sevilla. Curiosamente, frente a Unionistas marcó un golazo, pero el choque de San Mamés confirmó que se trataba únicamente de un espejismo muy alejado de las que son sus obligaciones defensivas.

Fuentes del club azulgrana no ocultan su enorme preocupacuión por el momento que vive Kounde. En Bilbao, un malentendido entre Lamine y Jules provocó el 1-0 de Guruzeta. Más allá de eso, el francés cometió varias pérdidas imprudentes a lo largo del encuentro. Ya con 2-2 en el luminoso, un pase de enemigo a Kounde a Sergi Roberto originó la acción del 3-2 de Iñaki Williams.

Aunque Xavi no ha querido nunca señalarle públicamente -siempre se ha limitado a generalizar a la hora de hablar de demasiadas concesiones defensivas-, la realidad es que Jules hace semanas que vive en el desacierto. Eso no significa que él sea el principal responsable de los problemas del equipo, pero sí lleva muchas semanas sin encontrar la regularidad que necesita para volver a transmitir seguridad.

Exprimido en este 2024

En su favor es justo mencionar que Jules llegaba a San Mamés con mucho tute en las piernas en las últimas semanas. Ha jugado el 100% de los minutos en lo que va de 2024. Es decir, 660 minutos, siete partidos completos, en tan solo 20 días. Las urgencias del equipo y las bajas han provocado que el francés no haya tenido un respiro que seguramente le hubiera permitido coger fuerzas, mentales y físicas.

La preocupación respecto a Kounde es transversal en el club. Inicia en los despachos y sigue en el cuerpo técnico. O viceversa, vaya. La realidad es que el zaguero pierde caché cada día que pasa y en la entidad que preside Joan Laporta hay quien empieza a pensar que su nombre podría servir para hacer caja en verano. Y más teniendo en cuenta la irrupción de Pau Cubarsí. Hasta ahora siempre se hablaba de Christensen por el hecho de que llegó gratis y no hay amortización, pero el rendimiento de Kounde hace que el galo haya dejado de ser intocable.

Más apagado en el vestuario

Por otra parte, fuentes del vestuario también coinciden en señalar que desde hace muchas semanas Jules no parece vivir su momento más eufórico a nivel personal. Pese a ser de costumbre un tipo "muy suyo" -así lo definen-, hay quienes han notado a un tipo más apagado de lo normal. El hecho de que haya sido reubicado de nuevo al carril derecho podría ser uno de los motivos de su descontento. No solo eso, sino que otros factores como las marchas de Dembélé y Kessié, con quien Jules mantenía buena relación, han supuesto para el ex del Sevilla pérdidas a tener en cuenta en el vestuario.