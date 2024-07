Koundé: "Lamine Yamal es un peligro"

Jules Koundé, con cinco partidos jugados en la Eurocopa de Alemania, 480 minutos acumulados y 56,3 kilómetros recorridos, es uno de los jugadores intocables de la selección francesa junto a Theo Hernández, Dayot Upamecano y William Saliba. El martes, contra España en Múnich, en partido correspondiente a la semifinal, se enfrentará a su compañero Lamine Yamal.

"Lamine es una gran parte del peligro de la selección española, pero yo diría que el mayor peligro es el equipo en su conjunto", aseguró Koundé, para agregar que el joven valor de la cantera barcelonista es un talento precoz: "Es increíble. Creo que haber tenido una temporada como la suya a una edad tan temprana y con todas las expectativas y la presión que tiene, es realmente increíble".

El defensa del FC Barcelona, que con la selección de Didier Deschamps se desenvuelve como lateral por la banda derecha, lamentó la lesión de Pedri contra Alemania en los primeros minutos del partido. Desveló que se interesó por su estado y "hablé un poco con él después de su lesión". Igualmente, reconoció no haber intercambiado palabras ni mensajes con Lamine: "No, no le envié ningún mensaje por el gran torneo que está haciendo".

Koundé, titular en los cinco partidos que ha disputado Francia y MVP contra Bélgica por su solidez defensiva y su perfil atacante, repartiendo un par de asistencias a Thuram que no acabaron en gol por muy poco, asumió la responsabilidad de lanzar uno de los penaltis en la tanda que contra Portugal. Al respecto, aseguró que "cuando tiré el penalti no estaba nervioso, tenía confianza. Practiqué mucho el lanzamiento de penaltis en Barcelona y también con Francia".

Y sobre su posición, como lateral derecho, dijo que "al igual que el equipo, estoy muy bien en este torneo. Me siento cómodo porque tengo la confianza del entrenador y de mis compañeros". Agregó que "me siento bien este equipo y en este sistema. Por eso, siempre trato de hacerlo lo mejor posible y, hasta ahora, las cosas me están saliendo muy bien".