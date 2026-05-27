Koundé se juega mucho más que un Mundial

Jules Koundé afronta un verano importante. No tanto porque su futuro esté en cuestión inmediata en el Barça —el francés tiene contrato hasta 2030 y el club no tiene intención alguna de forzar salidas—, sino porque el próximo Mundial servirá como un termómetro privilegiado para medir exactamente dónde está el defensa francés y hacia dónde puede evolucionar su situación deportiva en el club blaugrana.

Koundé, futbolista del FC Barcelona / FCB

La temporada de Koundé ha sido correcta, pero en el Barça se han instalado ciertas dudas sobre su rendimiento en fases concretas del curso. El francés sigue siendo un profesional ejemplar, comprometido y fiable, pero la sensación interna es que deberá dar un paso adelante para consolidarse nuevamente como ese titular indiscutible que ha sido desde su llegada procedente del Sevilla.

Koundé aterrizó en el Barça para ser central, aunque se acabó asentando de la mano de Xavi Hernández como lateral derecho, una posición en la que ha terminado ofreciendo estabilidad, pero también algunas irregularidades que han generado debate interno, sobre todo en esta última campaña. No se cuestiona su nivel ni mucho menos su profesionalidad, pero sí existe la sensación de que el próximo curso deberá elevar prestaciones.

Eric y Flick, en una imagen de esta temporada / Valentí Enrich

En ese contexto aparece además otro factor importante: Èric Garcia. El cuerpo técnico y la dirección deportiva contemplan seriamente utilizar al canterano con más continuidad como lateral derecho, una posición en la que ha dejado muy buenas sensaciones y que podría generar una competencia mucho más real para Koundé. Por un lado, entienden que ayudaría a subir el nivel en esa posición y, por otro, se observará con mayor atención al francés.

Pocos intransferibles

El Barça tiene clara una idea: no cerrará la puerta a nadie si llega una propuesta importante y el futbolista quiere escucharla. Solo hay un grupo muy reducido de futbolistas considerados prácticamente intransferibles —Lamine Yamal, Pedri o Fermín López, entre otros— y Koundé no forma parte de ese núcleo blindado.

La camiseta de Lamine Yamal, la más valorada en la subasta de la Fundació FC Barcelona / FCB

Por eso, el Mundial tendrá una doble lectura para el club. Por un lado, servirá para confirmar si las dudas generadas durante los últimos meses son coyunturales y tienen relación con la proximidad de una gran cita internacional o si, por el contrario, deben empezar a interpretarse como una tendencia más estructural. Por otro, una buena actuación con Francia podría revalorizar todavía más al defensa y activar el interés de grandes clubes europeos capaces de hacerle replantear su continuidad en el Camp Nou.

Koundé, en el partido ante el Alavés / Valentí Enrich

Las primeras pistas llegarán incluso antes del torneo. Didier Deschamps empezará a mostrar sus cartas en los amistosos que Francia disputará ante Costa de Marfil el jueves 4 de junio (21.10 h) e Irlanda del Norte el lunes 8 (21.10 h). Ahí empezarán a verse los planes reales del seleccionador con Koundé y comenzarán también a despejarse algunas incógnitas.