Koundé: "No sé por qué juega Lewandowski"

Jules Koundé acudió por sorpresa al Giuseppe Meazza de Milán para presenciar el partido entre el Inter y el FC Barcelona. Aunque trató de pasar desapercibido tapándose la cabeza con una capucha, fue reconocido tanto en el vuelo de ida como el de vuelta ya que viajó con línea regular, como un aficionado más.

Eso sí, Koundé se sentó en la tribuna del Meazza y el programa 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio desveló unos comentarios que hizo el futbolista durante el partido. El galo, que se sentó próximo a Joao Félix, actualmente en el Milan, no entendió una de las decisiones de Hansi Flick.

El técnico dio entrada a Robert Lewandowski en el tiempo de descuento del partido, justo antes de que el Inter empatara. Koundé observó esta situación con asombro ya que, en su opinión, el polaco no estaba aún en condiciones de jugar después de su lesión muscular.

Koundé habría afirmado que "no sé por qué juega Lewandowski, no tendría que jugar tal y como está". El tiempo dio la razón al defensa ya que al polaco apenas se le vio durante la prórroga y no logró disponer de ninguna ocasión clara de gol.

Laporta, sin palco

Pero esta no fue la única incidencia en el palco del Meazza. El presidente Joan Laporta, según el mismo programa, se marchó con mucho malestar por el trato dispensado por parte del Inter de Milán.

Laporta tuvo que ver el Inter-Barça entre los aficionados neroazzurri / EFE

Laporta y la junta directiva fueron ubicados en la tribuna del estadio, pero no en un palco acotado, sino en medio de los aficionados. La comitiva blaugrana ocupaba tres filas, también con miembros de la dirección deportiva como Deco o Bojan Krkic, y tuvo que soportar los improperios de los hinchas del Inter.

"Los aficionados del Inter se giraban e insultaban a Laporta", relataron en 'Barça Reservat'. También así se explican las reacciones efusivas que se vieron por televisión del presidente abrazando a sus compañeros de la junta en la celebración de los goles.

En el podcast igualmente explican que el enfado no solo fue con el Inter, sino también con el colegiado Marciniak y que "no fue una gran sorpresa" que tuviera una actuación contraria a los intereses del FC Barcelona.