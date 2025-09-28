FC Barcelona
Koundé: "Nos hemos complicado el partido en los últimos 25 minutos"
El francés se mostró crítico con la respuesta del equipo en los minutos finales del encuentro
Jules Koundé reconoció tras la victoria frente a la Real Sociedad (2-1) en el Estadio Olímpico Lluís Companys en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, que su equipo se "complicó el partido en los últimos 25 minutos".
El francés aseguró que "ha sido un partido difícil. No me han gustado nuestros últimos 25 minutos. Hemos sufrido demasiado, no hemos tenido el control de la pelota. En los 70 primeros minutos hemos estado bastante bien y hemos tenido ocasiones para meter más que dos goles, pero Remiro ha hecho un muy buen partido".
El defensa azulgrana insistió en algunas lagunas del Barça durante el encuentro. "Ha faltado intensidad y repliegue. No hemos cerrado el pase por dentro, que nos mató en su gol. En los 25 últimos minutos nos encontraron muy fácil por dentro y se han venido arriba. Nos hemos complicado el partido".
Koundé, autor del gol del empate en un saque de esquina, destacó el salto importante del equipo en las acciones de estrategia. "Hace bastante tiempo que estamos bien en ataque y en defensa en el balón parado".
Por último, Jules se mostró feliz por el regreso de un Lamine pletórico. "Estoy muy contento por él. Lo vamos a necesitar", puntualizó
