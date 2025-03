Koundé: "Se han traspasado todos los límites con las pancartas a Rabiot"

Jules Koundé se mostró contundente con las pancartas que mostraron algunos aficionados del PSG en el encuentro ante el Marsella contra Adrien Rabiot. "Lo siento mucho por Adrien. Esto es simplemente inaceptable. Más allá de las rivalidades y el descontento, hay límites. Se han cruzado los límites. Estamos atacando al jugador, a la persona, a su familia, eso me parece inaceptable. Todo el mundo apoya a Adrien. Espero que seamos firmes en esto. Pienso, en términos más generales, que este tipo de pancartas, este tipo de cánticos, no tienen cabida en los estadios".

El francés hizo estas declaraciones este matrtes en la rueda de prensa con su selección. Una comparecencia en la que también se refirió a su evolución como lateral derecho, una posición en la que se ha convertido en fijo con el Barça y la selección.

"Fue una posición a la que me costó adaptarme. Sabía que llevaría tiempo, las dos posiciones no tenían nada en común. Requieren cualidades muy diferentes. Es el resultado de mucho trabajo. Me siento más cómodo, disfruto. Todavía tengo muchas cosas que necesito mejorar. Estoy contento con mi progreso, me considero ambos, central y lateral".

"Tenemos una gran complementariedad con Lamine"

A Koundé también le preguntaron por su entendimiento con Lamine, un futbolista que el francés considera especial y con el que se entiende a la perfección. "Nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo. Logra cosas excepcionales pero sigue siendo un niño, un adolescente, le gusta bromear. Es fácil jugar con un jugador como él. Tenemos una gran complementariedad".

Al lateral le recordaron que juega con algunos de los candidatos al próximo Balón de Oro como Lamine y Raphinha en el Barça o Mbappé y Dembélé en la selección. Cuestionado sobre cuál debería ganar el premio, se mostró prudente.

"Esa es una pregunta difícil [risas]. Todos están teniendo temporadas muy, muy buenas. Es difícil elegir un favorito. Son todos impresionantes. Son jugadores diferentes. Si ganara un jugador del Barcelona significaría que hemos llegado lejos en las grandes competiciones".