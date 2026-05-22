Koundé, el gran ausente del último entrenamiento del Barça

El Barça se ha entrenado este viernes con una ausencia destacada. Jules Koundé se ha quedado haciendo trabajo en el gimnasio y podría tener una pequeña sobrecarga. El que no se ha perdido la sesión es Frenkie de Jong, que el jueves ya se ejercitó con normalidad.

De Jong ya aclaró en una entrevista a SPORT que no entró en la lista ante el Betis por culpa de una gripe y se espera que sí que esté ante el Valencia este sábado (21.00 horas) en Mestalla. Frenkie no ha sido titular desde que regreso, el 23 de febrero, de una lesión muscular y Flick ha apostado por otras opciones como Gavi o Marc Bernal para el mediocentro.

Hansi ha contado para el entrenamiento con todos los disponibles. Los grandes ausentes, además de Koundé, han sido los lesionados Fermín y Lamine. El mediocampista dijo adiós al Mundial por culpa de una lesión en el quinto metatersiano, mientras que Lamine sigue trabajando para estar a punto. El delantero podría perderse el primer encuentro del Mundial por precaución.

Frenkie de Jong, preparado para reaparecer tras ausentarse en los dos últimos partidos. / Jordi Carné

¿Oportunidad en Mestalla para los más jóvenes?

En la última sesión de la temporada Hansi también ha contado con algunos de los jóvenes del filial más habituales: Xavi Espart, Tommy Marqués, Álvaro Cortés, Jofre Torrents, Kochen y Eder Aller. Uno de los grandes protagonistas de la sesión ha sido Thiago Alcántara, que ha recibido las collejas de la plantilla.

El motivo es que el mediocampista no seguirá la próxima temporada en el cuerpo técnico del Barça para centrarse en el CE L'Hospitalet, donde es uno de los accionistas y asesor deportivo. Flick dirigirá en Mestalla el último partido de la temporada en el Barça con muchas dudas en la alineación. La cercanía del Mundial, y tras lo ocurrido con Fermín, invita a pensar que el alemán apostará por un once muy experimental. Futbolistas como Bernal, Roony o Casadó podrían tener protagonismo.

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Tampoco se puede descartar que Flick apueste por algún futbolista del filial como ya ocurrió con Álvaro Cortés en Vitoria en el Alavés, donde fue titular y rindió a un gran nivel. Xavi Espart es, en este sentido, el mejor situado. El lateral ha dejado muy buenas sensaciones en sus apariciones con el primer equipo.