Koundé y el 'galimatías' de Flick en defensa

Eric Garcia, que no fue citado por Luis de la Fuente en esta ventana internacional, viene de oxigenar y de descansar ampliamente. Cuatro días libres (del jueves 4 al lunes 8) y luego uno extra este último miércoles. Cinco días de desconexión es un privilegio del que pocos futbolistas han podido disfrutar en este parón. En el Barça, sin ir más lejos, apenas un puñado.

El hecho de que el de Martorell llegue liberado puede sumar papeletas a su presencia en el once titular de Flick de este domingo. El técnico germano tiene dudas y bajas en casi todas las líneas, por lo que se verá obligado a llevar a cabo una pequeña revolución respecto a la alineación que vimos en el último partido oficial en Vallecas. Además, aquel día terminó muy descontento, por lo que por 'A' o por 'B' iba a tocar cosas para el choque en el Johan Cruyff frente al Valencia.

KOUNDÉ, CON MINUTOS EN LAS PIERNAS

En esa terna que tienen Eric y Koundé por el lateral diestro, veremos si no le pesa a Jules el haber acumulado bastantes minutos con Francia estos últimos días. Lo jugó entero en el triunfo ante Ucrania y casi 70' frente a Islandia. Una fatiga importante y un duelo ante el Newcastle en Saint James' Park el próximo jueves que tendrá bastante en cuenta Hansi en el choque de este domingo.

Flick y Araujo se saludan en un partido este curso / Dani Barbeito

Y si en ese lateral diestro está todo muy muy abierta, el 'galimatías' en el resto de la zaga no es menos. Tras descansar ante el Rayo Araujo y Cubarsí, previsiblemente parten con ventaja para ser de nuevo la pareja de centrales titular ante el cuadro 'che'. Pero Christensen también está OK y rindiendo a nivel aceptable y 'oposita' a entrar en la zaga.

SIN BALDE Y CON MUCHAS DUDAS

Igual que Eric, que ya fue titular en Vallecas en esa posición natural suya en el eje de la zaga. Cualquier combinación es posible por dentro en la zaga azulgrana. En el costado izquierdo Flick sufrió el varapalo de la lesión de Alejandro Balde, titular en las tres primeras jornadas. Gerard Martín parte con ventaja sobre Jofre Torrents por experiencia y porque el curso pasado creció mucho con Flick. Y el técnico alemán tiene confianza plena en él.

Jofre Torrents debutó contra el Mallorca / Dani Barbeito

Eso sí, Jofre tiene un perfil más ofensivo, más parecido a Balde, y será un recurso a tener muy en cuenta según el guion el encuentro. Una línea defensiva que genera muchas dudas y que será difícil de predecir hasta que Hansi Flick facilite a los suyos, alrededor de dos horas y media antes del partido, el roster definitivo.

KOCHEN, DE ANDRATX AL JOHAN

Salvo sorpresa, Diego Kochen se sentará este domingo en el banquillo del Estadi Johan Cruyff para ejercer de tercer portero del primer equipo azulgrana. El norteamericano fue ayer titular y lo jugó todo en Andratx con el filial. Su lugar en el entrenamiento en la previa del Barça-Valencia en la Ciutat Esportivo lo ocupó Emilio Bernad, portero fichado este verano para reforzar al equipo de Belletti.

A sus 25 años, Bernad lleva dos sesiones seguidas a las órdenes de Flick. El filial regresó ayer de tierras baleares y Kochen, repetimos en principio, estará complementando a Joan Garcia y Szczesny en el banquillo local del Johan. La idea es que este curso vaya compaginando las dos labores siempre que pueda.