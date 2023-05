Koundé sobre su futuro: "Me quedaré en el Barça"

El central francés aseguró en BeIN que su futuro está en Barcelona y expresó su deseo de triunfar como azulgrana Koundé se pronunció sobre su situación tras los rumores que apuntaban a una salida a Inglaterra

Jules Koundé tiene más decidido que nunca su voluntad de triunfar como azulgrana, y así lo expresó en declaraciones a BeIN sports, donde el francés declaró que "Mi futuro está en Barcelona, por supuesto".

Tras ser objeto de rumores la semana pasada con medios británicos reportando una posible llegada de Koundé a la Premier League, el defensa ha zanjado por completo cualquier tipo de dudas sobre su futuro.

El galo quiere triunfar en el Barça, club al que llegó el pasado verano a cambio de 50 millones de euros procedente del Sevilla, y cuenta de lleno en los planes de Xavi Hernández ocupando las posiciones de lateral o central titular.

Jules Koundé: “My future? I will stay at Barcelona, of course”, he told BeIN. 🚨🔵🔴 #FCB



Xavi confirmed that there’s “no issue at all with Jules” earlier today. pic.twitter.com/Sg57uFFx6j