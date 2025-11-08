Koundé (y Flick), pendiente del estado de Eric

No es ningún secreto (tampoco para él) que Jules Koundé está lejos del rendimiento que ofreció el curso pasado. Si la temporada anterior fue como destapar el tarro de las esencias para el lateral galo, desatado en el apartado ofensivo y clave en el balance defensivo, hasta ahora no estamos viendo su mejor versión en la presente. El futbolista, lógicamente, es el primero que es consciente de ello y trabaja para mejorar prestaciones.

Hay otros factores que influyen en esa bajada de rendimiento. El hecho de que Lamine no haya estado al 100% desde el arranque del curso ha provocado que sus ayudas defensivas se resientan. La consecuencia es que el galo se ve más desbordado que la campaña anterior, más desprotegido y vulnerable. Pero no es el único 'hándicap'. Y es que la presión global que realiza el equipo es bastante más deficiente que unos metros atrás. La salida de balón del contrario se ve menos 'exigida', se superan las primeras líneas de presión del Barça con mayor facilidad y a la hora de correr atrás toda la defensa sufre. Koundé, uno de los que más.

UNA EXPLICACIÓN QUE INCLUYE VARIOS FACTORES

También la baja de Iñigo liderando la línea adelantada y decidiendo cuándo saltar y cuando retroceder unos pasos ha lastrado la eficiencia de la zaga barcelonista. Si a ese cóctel le añadimos que físicamente anda un par de peldaños por debajo y que ha perdido algo de la chispa del año pasado en sus incursiones en ataque, pues probablemente encontremos los motivos de ese nivel más bajo que está mostrando.

Jules Koundé, en el Brujas-Barça / Dani Barbeito

En cualquier caso, el defensa francés acumula nueve partidos seguidos de titular en el Barça (ocho completos). Una barbaridad de minutos acumulados. La plaga de bajas en el equipo ha hecho que Flick no pueda darle rotación cuando hace unos partidos que es evidente que la necesita. De cara a este domingo en Balaídos lo ideal sería que de inicio descansara. Este viernes, en la sesión a puertas abiertas, no se ejercitó (sí posó en la foto aunque con zapatillas de calle). Eso sí, según ha podido saber SPORT, está OK y no debería tener problemas para el domingo.

ESPART, EL SUSTITUTO NATURAL

En este sentido, se podría pensar que su sustituto natural actualmente es Xavi Espart. El lateral de La Masia acumula varias convocatorias seguidas, pero todavía no ha debutado. Y tampoco lo hará este domingo porque jugará con el Barça Atlètic. Necesita acumular minutos. Y de ahí nos vamos a Eric Garcia, que ha demostrado ser capaz de rendir muy bien en el lateral. Pero cuyo estado nos deja muchas dudas para el Celta.

Eric Garcia deja el campo dolorido y enfadado / Dani Barbeito

Con una fractura nasal, el de Martorell lució en el entrenamiento a puertas abiertas en el Spotify Camp Nou una aparatosa máscara. No se le vio demasiado cómodo con ella. Y su presencia en el once es una incógnita ahora mismo. En caso de entrar, podría hacerlo por Koundé en el costado. Araujo, único central al 100%, estaría acompañado de un Pau Cubarsí que lleva dos partidos seguidos siendo suplente.

Flick evaluará estas últimas horas lo de Eric para tomar una decisión, pero Jules hace unos partidos que pide un respiro.