Jules Koundé se apunta al clásico

Última sesión de trabajo antes del gran clásico de este domingo. Entrenamiento clave para que Flick acabe de descifrar el estado físico de sus jugadores y pueda preparar un once competitivo en el Santiago Bernabgéu. La motivación y el deseo de todos los futbolistas de participar en el primer Madrid-Barça del curso es total pero será Hansi el que decida que futbolistas saldrán de inicio en el Bernabéu.

Descartado el brasileño Raphinha todo apunta a que Ferran Torres llega con buenas sensaciones al partido de este domingo y si no hay una gran sorpresa será el 9 blaugrana titular.

Christensen también ha dejado atrás sus problemas estomacales y se postula como un candidato a jugar de central en Chamartín. Frenkie también está totalmente recuperado y se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y será una pieza clave en los esquemas de Flick.

El barça quiere dar el golpe en el Bernabéu / Valentí Enrich

En la defensa es donde Flick dispone de más efectivos para seleccionar una zaga competitiva. La presencia de Koundé en el once inicial dependerá más de cuestiones tácticas que de físicas. Después de superar un golpe que le dejó son entrenar en las dos sesiones anteriores, el galo ya está al 100% a disposición del cuerpo técnico. Estando Ronald Araujo alo 100% no hay que descartar que el uruguayo entre en escena sustituyendo a Eric o al defensa francés.

Las sensaciones de Jules Koundé tras esta última sesión preparatoria pueden ser claves para determinar quién acompañará a Cubarsí y Balde en la línea de cuatro atrás aunque todo apunta a que el golpe que sufrió no ha tenido consecuencias.

Ferran y Koundé apuntan al Bernabéu / Valentí Enrich

Los jugadores del Barça Atlètic que han reforzado este último entrenamiento de la semana han sido Diego Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Xavi Espart, Dro y Toni Fernández. Las ausencias por lesión les permitirá a todos ellos la posibilidad de disfrutar del clásico.

Sus opciones para jugar son remotas pero su obligación es estar preparados por si el cuerpo técnico los necesita. Juan Hernández, habitual en anteriores sesiones, no se ha ejercitado con el primer equipo y apunta a ser el 9 del Barça Atlètic tras la lesión de Barberá.

Lamine Yamal, ajeno al ruido exterior, salió a entrenar con una sonrisa y protagonizó una anécdota ya que Flick le pidió que se quitara un collar que llevaba en el cuello. El de Rocafonda aceptó sin rechistar el sabio consejo de su entrenador y entregó el objeto a un miembro del staff.

Lamine Yamal no pierde la sonrisa / Valentí Enrich

Las bajas seguras para el clásico son Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Robert Lewandowski y Raphinha. El brasileño ha acudido a la ciutat esportiva para animar a sus compañeros pero él no podrá jugar en el Bernabéu al recaer de sus problemas musculares.

Estas ausencias sensibles tienen que ser cubiertas con una plantilla que se juega su credibilidad en los partidos grandes y el clásico indudablemente lo es.