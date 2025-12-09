Koundé: "Nos ha faltado arriesgar más y tener más intensidad con y sin balón"

El Barça logró un sufrido triunfo por 2-1 ante el Eintracht Frankfurt, un resultado importante pese a que el juego no fue el más brillante. El equipo de Flick tuvo que reaccionar tras el gol inicial del rival y trabajar con paciencia para remontar.

Tras el encuentro, Koundé habló en Movistar+, asegurando que “estoy muy contento por la victoria. A veces te toca y estoy muy feliz. Creo que hemos controlado la primera parte; nos marcan en la única ocasión. Nos ha faltado arriesgar más y tener más intensidad con y sin balón”, aseguró el central galo, que considera que “podíamos haber marcado algún gol más”. El defensa añadió que, pese a las dificultades, el equipo mantuvo la calma necesaria para seguir insistiendo hasta encontrar el premio.

Sobre el planteamiento del rival, comentó que tenían su estrategia estudiada: “Sabíamos que había que picar al espacio para que se desorganizasen y cuando vi a Marcus me desmarqué porqur sé que le gusta meter este tipo de balones”. Además, admitió entre risas que su segundo gol no fue plenamente intencionado: “Con la rosca intento meterla en la zona para ver qué pasa si te soy sincero. Estoy un poco sorprendido, pero a veces hay que tener suerte. Al final han sido dos goles muy parecidos". El lateral también señaló que marcar en un momento tan delicado del partido le dio un impulso emocional al equipo y les permitió afrontar el tramo final con más confianza.

Quien también habló tras el encuentro fue Pedri. "En la primera parte ellos encontraron el gol a la contra y metían a mucha gente atrás. En la segunda ajustamos cosas en el descanso, salimos mejor, encontramos los goles y estamos contentos por el resultado”, dijo el jugador de Tegueste, que acumula cuatro titularidades consecutivas tras regresar de lesión. El canario, satisfecho con su progresión, añadió que “después del partido un poco cansado, pero físicamente me encuentro muy bien después de la lesión”.

El canario, que entendió perfectamente la broma de Koundé, añadió entre risas: “Jules es un tío que trabaja mucho y estoy muy contento por él. Estoy seguro de que en el segundo no quería chutar, pero habrá que preguntarle a él”.