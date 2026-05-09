Kounde, Eric Garcia o Araujo: ¿Quién será el anti Vinicius del Barça en el clásico contra el Real Madrid?

El Real Madrid se cae a pedazos, las situaciones extradeportivas están sobrepasando al equipo que dirige (o lo intenta) Álvaro Arbeloa, pero para lo bueno o para lo malo, Vinicius Junior va por libre y en esta situación, el brasileño es prácticamente el único futbolista que está manteniendo el tipo y brillando en el conjunto blanco. Sus dos goles en el RCDE Stadium permitieron mantener a su equipo con vida, al menos, hasta el clásico de este domingo contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick es consciente de que si logra frenar a Vini, a su gran rival pocas armas le quedarán. Por eso, necesita acertar en la elección del futbolista que se encargue de su marcaje. Y tiene tres opciones.

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La decisión apunta que estará entre Jules Koundé o Eric Garcia, aunque no hay que descartar la opción del capitán Ronald Araujo. El uruguayo es quien más veces tuvo que afrontar el cara a cara con Vinicius Junior en el pasado, incluso cuando era un titular fijo en el eje de la defensa y se desplazaba al lateral únicamente para cumplir con este cometido.

Eric Garcia, en el increíble 4-3 de Montjuïc

Con Hansi Flick al frente del banquillo del FC Barcelona, siempre ha sido Jules Kounde el elegido en el lateral diestro de los clásicos, excepto en una ocasión: la victoria liguera la pasada temporada en el Estadi Lluís Companys (4-3) que dejó a los azulgranas muy cerca de la conquista de la primera Liga con el técnico alemán. En aquel partido, con el francés lesionado, la responsabilidad fue para un Eric Garcia que, como siempre, cumplió, y además contribuyó a la gran remontada con un gol de cabeza.

Ahora, se da la circunstancia de que en el último partido, la victoria por 1-2 en El Sadar ante Osasuna, volvió a ser Eric el dueño de la banda derecha porque Kounde cumplía un partido de sanción. Los dos están disponibles en el clásico y Flick tendrá que decantarse por uno de ellos.

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Lo más normal es que sea Jules Kounde el 'anti Vinicius' designado por el de Heidelberg en un partido donde está en juego conquistar LaLiga ante el eterno rival. Aunque no esté siendo su mejor temporada, el francés sigue siendo el lateral derecho titular del Barça. Es menos posicional y más imprevisible que Eric, aunque puede aportar su vocación ofensiva por un carril donde se está notando la ausencia de Lamine Yamal.

Neutralizar a Vinicius Junior es la clave

Si algo está claro es que Eric Garcia será titular en el clásico. Falta ver dónde. En el eje, el Martorell podría acompañar a Cubarsí en detrimento de Gerard Martín, pero supondría romper una pareja de centrales que ha sido fija en los últimos partidos.

Donde más está jugando últimamente Eric es en el mediocentro. Una ubicación que está ocupando ahora Gavi y que también puede ser para Frenkie de Jong. El neerlandés todavía no ha partido como titular desde que ha regresado de la lesión.

Así que la opción del de Martorell en el lateral derecho no hay que descartarla para nada. Menos números tiene Ronald Araujo, pero hay que recordar que Flick le puso de titular en los partidos que Kounde se perdió por lesión, entre ellos, la eliminatoria de octavos de final de la Champions League frente al Newcastle United.

Así que todas las opciones están abiertas. Vinicius Junior ha marcado en los tres últimos partidos ligueros del Real Madrid (Alavés, Betis y Espanyol) y sin Mbappé, es la gran (y casi única) esperanza blanca de salir del Spotify Camp Nou con esperanzas. El Barça sabe dónde tiene que poner el foco.