Kounde no duda y escoge a su jugador favorito del Barça: "Es absolutamente brillante"

Jules Kounde se deshizo en elogios hacia su jugador favorito del equipo. El central francés, lesionado en el partido de Copa ante el Atlético, sigue recuperándose de una dolencia de la que apunta a regresar tras el parón internacional. Aunque es posible que necesite una semana más de margen, todo indica que podría certificar su vuelta para el primer duelo de Champions, precisamente, contra el conjunto colchonero.

Durante un reciente 'stream', el parisino no dudó al mostrar su fascinación por uno de sus compañeros de vestuario: "Pedri es mi jugador favorito. Es absolutamente brillante", confesó.

"Sinceramente, es uno de esos futbolistas que juegan a otro nivel; incluso lo que hace en los entrenamientos es increíble", empezó contando el francés, destacando la fluidez que aporta el canario en el juego, ahora más acentuada con la ausencia de De Jong. "Es su técnica innata; maneja la derecha y la izquierda por igual, puede girarse hacia cualquier lado y tiene una visión de juego increíble".

Su aspecto más infravalorado

Sin embargo, la aportación de Pedri va mucho más allá de la organización pura. Kounde quiso subrayar un elemento que a menudo pasa desapercibido para el gran público: "Hay un aspecto muy subestimado que no se destaca lo suficiente: su trabajo defensivo. Pedri es un jugador que no para de correr", resaltó el galo.

"De hecho, el año pasado fue el jugador que más balones recuperó en Europa", añadió, poniendo en valor esa faceta de llegador y recuperador. Para Kounde, el despliegue del '8' es total: "Recorre unos 12 km por partido y, al mismo tiempo, tiene que recuperar el balón, hacer avanzar al equipo, distribuir y romper las líneas rivales. Es, insisto, absolutamente brillante".

El Barça afrontará el tramo decisivo de la temporada tras el parón de selecciones, a comienzos de abril. Con los cuartos de final de la Champions ante el Atlético en el horizonte, la afición tiene motivos para soñar en grande. Para hacerlo realidad, el equipo necesitará la mejor versión de Pedri, un auténtico tesoro cuya calidad reconocen, antes que nadie, sus propios compañeros.