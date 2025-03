Koundé dice basta: "Es una falta de respeto al club y a los jugadores"

Tras el sólido triunfo del Barça ante Osasuna, Jules Koundé tomó la palabra y alzó la voz para denunciar la sobrecarga de partidos existente en el calendario actual y las consecuencias que puede tener para los jugadores, ya sean del conjunto azulgrana o de cualquier otro equipo.

"No es algo normal. Lo hemos hablado muchas veces, el calendario, el tema de jugar demasiados partidos. Sé que a veces hay gente que tiene dificultades para entenderlo. Es verdad, tenemos mucha suerte de hacer lo que hacemos. Me considero afortunado y creo que los demás también de vivir de nuestra pasión y vivir bien", empezó diciendo el lateral derecho del Barça.

"Pero creo que también, aparte de ser una falta de respeto al club poner este partido en esta fecha, da igual que sea el club, también Osasuna que tenía internacionales como Budimir y no ha tenido el descanso necesario. Da igual el club, ya sea el Barça, Osasuna o también el Madrid cuando le pasa. Más allá de la falta de respeto a los clubes es una falta de respeto a los jugadores", sentenció Koundé.

"Hay que entender que no somos máquinas y que también para producir el juego que hacemos y darle a los aficionados lo que quiere, que es un partido con intensidad, también necesitamos descanso", explicó el francés muy enfadado.

Además, Koundé pidió una reflexión a los agentes implicados: "Las instituciones, no solo LaLiga, tienen que entender esto. No pueden poner fechas como les salga de... Ya me entiendes".

"Al final no hemos dicho nada porque como ha dicho el míster nosotros no queremos buscar excusas, no es lo que hacemos. Pero llega también un momento en el que hay que escuchar nuestra voz, porque creo que nosotros somos actores principales y no pueden hacer lo que quieren", concluyó el internacional francés.

A pesar del poco descanso del que pudieron disfrutar la mayoría de futbolistas del Barça, el equipo de Flick hizo un ejercicio de profesionalidad para llevarse un triunfo vital y ganar distancia con el Real Madrid.