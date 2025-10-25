Koundé, no descartado aún, se probará hoy en el entrenamiento

El Barça apura las horas antes del Clásico con una sesión de entrenamiento con novedades antes de viajar a Madrid. Según ha podido captar SPORT, Jules Koundé ha accedido a la Ciutat Esportiva esta mañana y lo ha hecho a la misma hora que el resto de futbolistas citados para la sesión matinal. La sesión de entrenamiento está programada para las diez y media y la hora límite fijada por Hansi Flick para la llegada de los jugadores era las nueve y media. Koundé ha aparecido a las nueve y cuarto, a diferencia de los anteriores días, cuando no tenía que presentarse tan pronto porque no se ejercitaba con el grupo.

Último intento

La idea con el francés es que hoy se pruebe en el césped para conocer sus sensaciones de primera mano. No se quiere forzar en ningún caso, pero la intención es evaluar cómo responde tras el golpe que recibió el pasado martes en el partido de Champions ante el Olympiakos y, en función de esa respuesta, valorar si puede entrar en la convocatoria para El Clásico. Su presencia a la hora prevista para los que entrenan con el grupo es una señal de avance en el proceso, pero ni mucho menos significa que vaya a entrar en la convocatoria. Una vez termine la sesión, el jugador y el cuerpo técnico valorarán y tomarán la decisión.

Raphinha, siempre con un nivel de implicación muy alto, también ha llegado a las nueve y media pese a no ir convocado. Ayer, tal y como adelantó el diario Sport, se marchó a casa sin participar en el entrenamiento tras notar unas molestias que le impedían competir.

Dos jugadores regresan

Frenkie de Jong y Andreas Christensen, por su parte, ya han dejado atrás sus problemas de indisposición y están completamente recuperados, por lo que entrarán en la convocatoria. El holandés se perdió una sesión por una gastroenteritis de la cual se ha recuperado muy rápidamente para estar a las órdenes de Flick y afrontar uno de los partidos más trascendentales de la temporada. Lo mismo sucede con Christensen, que se ejercitó al margen del grupo y tras ver que las sensaciones eran buenas, confirmó su regreso.

Así pues, Koundé se medirá hoy en el césped mientras Raphinha seguirá un plan pautado para despejar dudas y sumar carga sin riesgos. Todo ello en una visita al Santiago Bernabéu marcada por las bajas en los últimas semanas.