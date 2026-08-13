Koundé deja de ser un jugador estratégico para el Barça

Hay ruido entorno a Jules Koundé. El francés está en el escaparate y en el Barça no esconden que se le abriría la puerta en caso de que llegara una buena oferta para todas las partes. Ha dejado de ser un futbolista estratégico para el club blaugrana, pero no habrá movimiento alguno si el jugador no da el paso. Es un caso parecido al de Ferran Torres, aunque aquí Koundé estaría menos interesado en salir del Barça ya que cree que puede recuperar más protagonismo en el equipo. El lateral prioriza seguir por ahora, aunque hay pendiente una charla final con Hansi Flick en el que quedarán claras las cosas y nadie descarta un movimiento de última hora. En el Barça están preparados.

Jules Koundé fue una clara petición de Xavi Hernández para reforzar la defensa blaugrana. El extécnico del Barça le veía como un central moderno, con muy buena salida de balón y rápido. De hecho, comenzó jugando de central aunque algunas lagunas defensivas le hicieron cambiar de posición. También fue por necesidad y, finalmente, se adueño de la banda derecha tal y como sucedió en la selección francesa.

Aquí hubo un primer desencuentro, ya que Koundé meditó salir al querer jugar en una posición centrada, pero finalmente se lo repensó y continuó rindiendo a un gran nivel. En el primer año de Flick fue un jugador decisivo y fundamental en su esquema y su relación siempre había sido buena. Algo cambió en la segunda temporada porque Koundé perdió la titularidad indiscutible y Flick utilizó a Eric Garcia en muchos partidos e, incluso, a algún canterano. Se fichó a Cancelo en enero, pero el portugués acabó jugando como lateral zurdo a pierna cambiada.

Koundé no parte como claro titular el próximo curso. Es más. Flick podría apostar de inicio por Eric Garcia dependiendo de si le fichan a otro central o no. Y el francés lo va a tener claro dentro de poco. Renovó hasta el 2030 hace poco y tiene un salario importante, por lo que el Barça, si no va a ser indiscutible, lo tiene como una pieza que podría salir al mercado. Eso sí, el francés debería dar el paso, algo que hasta el momento no ha sucedido.

En la Premier hay varios equipos que le quieren. Y el más interesado es el Arsenal. El club londinense estaría dispuesto a pagar un buen traspaso, pero no dará un paso al frente hasta saber si el jugador tiene predisposición a salir. Y ese momento aún no ha llegado. El Bayern de Munich también lo quiere, pero necesita sacar alguna pieza para poder ir a por él.

Quedan algo más de quince días de mercado y en el Barça no se descarta nada, aunque tampoco no van a forzar las cosas como han hecho con los futbolistas que están entrenándose al margen. Si Koundé decide seguir, Flick le utilizará cuando entienda que debe jugar ya que nadie duda de su inmensa calidad.