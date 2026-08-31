Koundé deberá picar piedra para tener protagonismo en el Barça

El escenario deportivo de Jules Koundé ha dado un giro inédito desde su llegada al Spotify Camp Nou. Titular indiscutible tanto para Xavi Hernández como en la primera etapa con Hansi Flick, el internacional francés inicia el curso 2026-27 en una posición secundaria dentro de la plantilla, una situación nueva que le obligará a competir desde atrás para recuperar el protagonismo.

El jugador del FC Barcelona Jules Koundé en un entrenamiento en la pretemporada 2026/27 / MARC GRAUPERA/FCB / Europa Press

La hoja de ruta marcada por el técnico alemán al término de la pasada campaña ya anticipaba este cambio de jerarquía. La planificación del cuerpo técnico contemplaba que Eric García diera un paso al frente de forma definitiva en el lateral derecho. Tras un año ejerciendo como solución de urgencia en diferentes demarcaciones —central, lateral e incluso pivote—, Flick considera que el futbolista catalán es el perfil ideal para afianzarse en el carril diestro y consolidar una sociedad fluida en esa banda junto a Lamine Yamal.

Pareja muy asentada

Esta decisión devolvía a Koundé al eje de la zaga, la posición en la que históricamente se ha sentido más cómodo y que el propio futbolista reivindicó en sus primeros meses en el club. Sin embargo, el margen de maniobra en el centro de la defensa es actualmente escaso. La pareja formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín arranca el curso totalmente afianzada y parte como la opción prioritaria para la alineación titular. A esto se suma el rendimiento de Andreas Christensen, quien ha completado una pretemporada sólida y cuenta con la total confianza del cuerpo técnico.

Koundé volvió a su s orígenes jugando de central en el Gamper / Alejandro García / EFE

El impacto de este nuevo panorama ha quedado reflejado en el inicio de la competición regular. En los dos primeros partidos de Liga, la participación del defensor francés ha sido residual, lejos del volumen de minutos al que estaba acostumbrado. Tras un ejercicio anterior en el que su rendimiento experimentó un descenso respecto a su primer año a las órdenes de Flick, Koundé debe asumir ahora un rol de meritoria exigencia en el día a día para revertir su estatus.

La situación

Paralelamente, la situación contractual y el futuro del jugador han estado presentes en la planificación veraniega. La entidad azulgrana ha mantenido una postura abierta ante la posibilidad de concretar una traspaso relevante si llegaba una oferta económica satisfactoria, aunque a escasos días para el cierre del mercado el futbolista continúa integrado en la plantilla. Con el mercado aún abierto y toda la temporada por delante, el reto de Koundé pasa por trabajar en los entrenamientos para cambiar la percepción del técnico y recuperar el peso deportivo perdido.